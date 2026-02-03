Un tânăr de 25 de ani, care are o boală psihică, a vizitat toate țările din lume. Care este preferata lui

Tânărul se numește Cameron Mofid și până la vârsta de 25 de ani a vizitat fiecare țară din lume, potrivit Express. El a trecut prin toate cele 195 de țări din întreaga lume, care sunt recunoscute de ONU. Performanța sa este cu atât mai importantă cu cât Mofid luptă cu tulburarea obsesiv-compulsivă.

Pe 3 aprilie 2025, americanul și-a încheiat călătoria extraordinară ajungând la ultima sa oprire, Coreea de Nord. El a devenit cel mai tânăr om care vizitează toate țările din lume.

La finalul călătoriei, Cameron Mofid a dezvăluit faptul că i-au plăcut foarte mult orașele Sydney din Australia și Krabi din Thailanda. În fruntea topului său se află orașul Valletta din Malta.

„Orașul Valletta l-am simțit ca o răscruce vie a istoriei din momentul în care am sosit. Situat în centrul Mediteranei, orașul reflectă secole de influență italiană, arabă, britanică și nord-africană, toate concentrate într-o capitală compactă, ușor de parcurs pe jos.Treceam pe lângă cafenelele de pe malul apei și, câteva minute mai târziu, mă trezeam stând pe zidurile fortificate ale orașului, privind apele pe care odinioară le străbăteau comercianții fenicieni, flotele otomane și navele de război britanice”, a relatat Cameron Mofid pentru Business Insider.

Ce l-a impresionat pe american în Malta

Americanul s-a declarat impresionat de orașul din Malta.

„Ceea ce m-a surprins cel mai mult la Valletta a fost cât de puțin vizitat se simțea în comparație cu o mare parte din sudul Europei. Chiar și în timpul sezonului de vârf, nu s-a simțit niciodată aglomerația. La o scurtă călătorie cu feribotul, am ajuns pe insula Gozo, unde viața se desfășura și mai lent”, a explica el.

Mofid a mai povestit cum a vizitat sate tradiționale și temple mai vechi decât piramidele din Egipt. Concluzia lui a fost că Malte reprezintă „partea mai liniștită și mai veche a Mediteranei”.