A văzut sau nu umbra? Verdictul marmotei Phil pentru iarna din 2026

În fiecare an, pe 2 februarie, la Gobbler’s Knob, în localitatea Punxsutawney, Phil este „consultat” pentru a oferi o prognoză pe termen lung. Dacă își vede umbra, iarna va continua, dacă nu, primăvara va sosi mai devreme. Anul acesta, marmota a indicat o iarnă prelungită, spre bucuria publicului adunat la eveniment, arată CNN.

Calendarul astronomic și precizia lui Phil

Indiferent de predicția lui Phil, iarna astronomică se încheie la echinocțiul de primăvară, pe 20 martie, la ora 10:46 ET. Totuși, vremea reală nu urmează întotdeauna calendarul și nici prognoza simbolică a marmotei.

Deși legenda afirmă că același „Phil” ar fi activ încă din anii 1800, acuratețea predicțiilor sale este modestă. Datele NOAA arată că, în ultimele douăzeci de ani, marmota a avut dreptate în aproximativ 35% dintre cazuri. Este o rată comparabilă cu o simplă aruncare de monedă, cap sau pajură.

În 2025, de exemplu, predicția unei ierni lungi nu s-a confirmat: februarie a avut temperaturi normale, iar martie a fost a șasea cea mai caldă din istoria măsurătorilor la nivel național.

Ce spun specialiștii

Specialiștii de la National Weather Service – Climate Prediction Center estimează pentru februarie un tablou mixt. Temperaturile vor fi mai scăzute decât media în mare parte din estul țării și vor fi valori peste normal în vest și în câmpiile sudice. Restul regiunilor au șanse similare pentru temperaturi în jurul mediei. Trebuie totuși menționat: chiar și cu tehnologiile moderne, prognozele pe termen lung rămân dificil de realizat.

Tradiția spune că urmează șase săptămâni de iarnă, însă datele climatice oferă o imagine mai complexă – cu zone reci, altele anormal de calde și o tendință generală de încălzire. În aceste condiții, predicția lui Punxsutawney Phil rămâne mai degrabă o tradiție folclorică decât o prognoză meteorologică reală.