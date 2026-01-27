Prima pagină » Meteo » Schimbare majoră în prognoza meteo. Ce temperaturi ne așteaptă în următoarele săptămâni

Schimbare majoră în prognoza meteo. Ce temperaturi ne așteaptă în următoarele săptămâni

Meteorologii au făcut publice estimările pentru luna februarie, iar datele arată o schimbare semnificativă față de normalul climatic. Temperaturile vor fi constant mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, cu abateri termice pozitive care vor marca majoritatea regiunilor țării.
Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 2 – 9 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 9 – 16 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea
o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

