Meteorologii anunță cum va fi vremea de Paște

Meteorologii europeni au actualizat estimările pentru perioada 16 martie – 13 aprilie 2026, realizate de ECMWF, și indică că vremea de Paște va fi în general apropiată de normal. Temperaturile vor fi medii, iar cantitățile de precipitații vor fi moderate în majoritatea regiunilor, cu mici excepții locale în sud, est și zonele montane.
Gabriel Pecheanu
17 mart. 2026, 07:59, Social

Meteorologii europeni au actualizat estimările pe patru săptămâni pentru perioada 16 martie – 13 aprilie 2026, realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Aceste estimări mediate arată cum s-ar putea modifica temperatura aerului și cantitățile de precipitații până în ziua de Paște, în funcție de abaterile față de mediile climatice din perioada 2006–2025.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice.

Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

 

