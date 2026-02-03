Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului dă undă verde pentru negocieri cu SUA

Negocierile SUA Iran rămân posibile, însă doar în condiții echitabile și lipsite de presiuni, a transmis marți președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.
Președintele Iranului dă undă verde pentru negocieri cu SUA
03 feb. 2026, 08:06, Știri externe

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Teheran a subliniat că dialogul cu Statele Unite poate continua doar dacă sunt respectate interesele naționale iraniene și sunt evitate „amenințările și așteptările nerezonabile”, scrie Reuters.

Declarația vine în contextul în care mai multe state prietene din regiune au solicitat Iranului să răspundă favorabil propunerii președintelui SUA privind reluarea discuțiilor diplomatice.

Potrivit lui Pezeshkian, aceste solicitări au fost analizate la nivel înalt, iar Ministerul de Externe a primit instrucțiuni clare pentru a evalua cadrul unor eventuale negocieri.

Negocieri SUA Iran și condițiile impuse de Teheran

Președintele Masoud Pezeshkian a precizat că i-a cerut ministrului de externe să „pregătească terenul pentru negocieri echitabile și corecte”, dar numai dacă va exista o atmosferă diplomatică lipsită de constrângeri. Liderul iranian a insistat asupra faptului că orice progres în relațiile bilaterale depinde de respect reciproc și de renunțarea la limbajul amenințător.

În opinia autorităților de la Teheran, negocierile SUA-Iran nu trebuie să fie un instrument de presiune politică sau economică, ci un mecanism real de soluționare a disputelor.

Iranul a fost în mod repetat sancționat de Washington, iar aceste măsuri sunt considerate de conducerea iraniană drept obstacole majore în calea dialogului.

Statele din zonă au încurajat ambele părți să adopte o abordare pragmatică, considerând că dialogul ar putea contribui la stabilitate.

