Netflix va transmite în direct concertul unei trupe celebre care revine pe scenă după patru ani

Compania Netflix va transmite concertul de revenire al trupei BTS, potrivit Le Figaro. Cei șapte membri ai celebrei trupe K-pop nu au mai cântat împreună din 2022, când au început serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud.

Platforma de streaming a anunțat marți că va transmite în direct și în exclusivitate concertul, în aproape toată lumea Evenimentul va avea loc la sfârșitul lunii martie

„Spectacolul va fi transmis în direct telespectatorilor din peste 190 de țări”, a a transmis gigantul de streaming care a promis o revenire grandioasă

Membrii grupului au terminat serviciul militar în 2025. Grupul a confirmat lansarea unui album, ARIRANG, pe 20 martie 2026. Membrii trupei cu milioane de fani își vor marca revenirea pe scenă a doua zi cu un concert gratuit în centrul orașului Seul. Apoi, trupa va începe un turneu cu 79 de concerte în 34 de orașe din întreaga lume. Organizatorii anunță că va fi cel mai mare turneu pentru artiștii sud-coreeni în ceea ce privește acoperirea internațională.

BTS generează peste 3,8 miliarde de dolari (3,2 miliarde de euro) anual pentru Coreea de Sud, potrivit Institutului Coreean de Cultură și Turism. Suma reprezintă aproximativ 0,2% din PIB-ul național. Acțiunile companiei de discuri HYBE au crescut cu peste 2% la începutul tranzacțiilor de la Bursa de Valori din Seul după ce s-a făcut anunțul privind turneul de revenire a trupei.