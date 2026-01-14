Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer”

Proiectul este produs de Hwang Dong-hyuk și îi are în distribuție pe Jung So-min, Ryoo Seung-bum și Lee Soo-hyuk.

Descrisă ca o „dramă de crimă și cazinou cu miză mare”, seria realizată de Hwang Dong-hyuk marchează debutul regizoral în televiziune al directorului de imagine premiat Choi Young-hwan, cunoscut pentru filme sud-coreene importante precum Smugglers, Veteran, Tazza: The High Rollers și The Thieves.

Potrivit detaliilor prezentate de Netflix, povestea o urmărește pe Geonhwa, dealer de cazinou, al cărei plan de nuntă se destramă când este prinsă într-o escrocherie imobiliară. Forțată să se întoarcă în lumea pe care o părăsise intenționat, Geonhwa se cufundă în subteranul jocurilor de noroc ilegale și este nevoită să folosească abilități supranaturale pe care le reprimase de ani, câștigând astfel un avantaj neobișnuit la mese pentru a-și recâștiga controlul asupra viitorului.

Jung So-min (Love Reset, Alchemy of Souls, Love Next Door) interpretează rolul Geonhwa, o femeie care și-a ascuns puterile extraordinare care ar putea influența orice joc.

Ryoo Seung-bum (Tazza: One Eyed Jack, The Berlin File) joacă rolul lui Hwang Chisu, un jucător prins în schemele periculoase ale Geonhwa.

Lee Soo-hyuk (S Line, Queen Woo, The Player 2: Master of Swindlers) îl interpretează pe Jo Jun, un jucător de cazinou imprevizibil, iar Ryu Kyung-soo (The Bequeathed, JUNG_E) îl joacă pe Choi Wooseung, logodnicul lui Geonhwa, aparent blând, dar cu instincte de detectiv ascunse sub exteriorul calm.