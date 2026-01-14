Prima pagină » Life-Entertaiment » Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer”

Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer”

Hwang Dong-hyuk, creatorul fenomenului global „Squid Game” („Jocul Calamarului”), a dezvăluit primul său proiect după încheierea seriei de succes. Netflix a confirmat miercuri că producția pentru „The Dealer”, o nouă serie originală sud-coreeană, este în desfășurare.
Creatorul „Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, pregătește un nou serial pentru Netflix, „The Dealer”
sursă foto: Netflix
Petre Apostol
14 ian. 2026, 02:29, Știrile zilei

Proiectul este produs de Hwang Dong-hyuk și îi are în distribuție pe Jung So-min, Ryoo Seung-bum și Lee Soo-hyuk.

Descrisă ca o „dramă de crimă și cazinou cu miză mare”, seria realizată de Hwang Dong-hyuk marchează debutul regizoral în televiziune al directorului de imagine premiat Choi Young-hwan, cunoscut pentru filme sud-coreene importante precum Smugglers, Veteran, Tazza: The High Rollers și The Thieves.

Potrivit detaliilor prezentate de Netflix, povestea o urmărește pe Geonhwa, dealer de cazinou, al cărei plan de nuntă se destramă când este prinsă într-o escrocherie imobiliară. Forțată să se întoarcă în lumea pe care o părăsise intenționat, Geonhwa se cufundă în subteranul jocurilor de noroc ilegale și este nevoită să folosească abilități supranaturale pe care le reprimase de ani, câștigând astfel un avantaj neobișnuit la mese pentru a-și recâștiga controlul asupra viitorului.

Jung So-min (Love Reset, Alchemy of Souls, Love Next Door) interpretează rolul Geonhwa, o femeie care și-a ascuns puterile extraordinare care ar putea influența orice joc.

Ryoo Seung-bum (Tazza: One Eyed Jack, The Berlin File) joacă rolul lui Hwang Chisu, un jucător prins în schemele periculoase ale Geonhwa.

Lee Soo-hyuk (S Line, Queen Woo, The Player 2: Master of Swindlers) îl interpretează pe Jo Jun, un jucător de cazinou imprevizibil, iar Ryu Kyung-soo (The Bequeathed, JUNG_E) îl joacă pe Choi Wooseung, logodnicul lui Geonhwa, aparent blând, dar cu instincte de detectiv ascunse sub exteriorul calm.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
Libertatea
Alimente care îți „sufocă” organele. Cum se modifică inima, creierul sau oasele când mănânci chips-uri sau supă la plic
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor