Cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Netflix anunță o ofertă de preluare exclusiv în numerar

În cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery (WBD), Netflix a venit cu o ofertă modificată, de această dată de a plăti integral în numerar, în loc de o combinație de numerar și acțiuni, anunță CNN.

Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat marți dimineață planul modificat, la aproximativ șase săptămâni după încheierea inițială a tranzacției care ar urma să remodeleze industria divertismentului.

Cele două companii au anunțat, într-un comunicat de presă, că speră că noua ofertă integrală în numerar va contribui la respingerea ofertei ostile de preluare a întregii WBD de către Paramount, notează Reuters.

„Tranzacția în numerar continuă să fie evaluată la 27,75 dolari pe acțiune WBD, neschimbată față de structura tranzacției anterioare. Acționarii WBD vor primi, de asemenea, valoarea suplimentară a acțiunilor Discovery Global după separarea acesteia de WBD. Tranzacția va fi finanțată printr-o combinație de numerar disponibil, facilități de credit disponibile și finanțare angajată. (…) Fluxul puternic de numerar generat de Netflix susține structura revizuită a tranzacției exclusiv în numerar, menținând în același timp un bilanț sănătos”, se arată în comunicatul oficial al Netflix.

Anterior, Netflix oferise 23,25 dolari pe acțiune în numerar și restul în acțiuni Netflix, ceea ce a permis Paramount să susțină că oferta sa exclusiv în numerar era superioară. Marți, Netflix a declarat că tranzacția va fi finanțată „printr-o combinație de numerar disponibil, facilități de credit disponibile și finanțare angajată”, mai relevă sursa citată.

Care este oferta Paramount

Paramount a venit cu o contraofertă pentru preluarea în întregime a WBD, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, în încercarea de a convinge investitorii să accepte și să anuleze acordul consiliului de administrație cu Netflix.

WBD a respins oferta Paramount și a susținut că tranzacția cu Netflix și formarea Discovery Global oferă investitorilor o poziție mai avantajoasă.

Săptămâna trecută, Paramount Skydance a anunțat că a sesizat justiția americană împotriva Warner Bros. Discovery (WBD), acuzând conducerea grupului media de lipsă de transparență și de favorizarea ofertei înaintate de Netflix în procesul de analiză a propunerilor de preluare. WBD respinge acuzațiile.