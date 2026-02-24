Condițiile puse proprietarului Kaufland și Lidl pentru a prelua La Cocoş

Potrivit instituției, este al doilea caz din istoria Consiliului în care a fost declanșată o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce indică „importanța tranzacției și impactul potențial asupra pieței”, a declarat președintele autorității, Bogdan Chirițoiu.

Pachetul de angajamente asumate de grupul Schwarz urmărește menținerea modelului La Cocoș – asociat cu prețuri reduse și volume mari – și limitarea riscurilor concurențiale în retailul alimentar. În esență, grupul se angajează:

Separare de Kaufland și Lidl și restricții la achiziții. Ce şi-a asumat exact grupul Schwarz?

Angajamentele asumate pe piaţa de retail vizează menţinerea modelului de afaceri al La Cocoş bazat pe preţuri competitive, volume mari de vânzări şi poziţionarea constantă sub nivelul pieţei, în beneficiul consumatorilor, spune Concurenţa. Astfel, grupul Schwarz se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacţiei.

La Cocoș va fi menținută separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru a păstra independența comercială și a limita efectele unei consolidări excesive. Totodată, angajamentele includ obligația de a nu realiza achiziții sub pragurile de notificare pe piața de retail alimentar și de a informa autoritatea despre achiziția/închirierea de spații comerciale și planurile de deschidere de magazine

În acelaşi timp, grupul Schwarz se angajează să nu închidă şi să nu limiteze activitatea reţelei La Cocoş pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacţiei, asigurând continuitatea activităţii comerciale sub acelaşi brand şi în forma actuală.

În plus, Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani. Această măsură are ca scop creşterea accesibilităţii consumatorilor la acest format de magazin şi intensificarea concurenţei pe piaţa de retail.

De asemenea, grupul Schwarz va menţine societatea La Cocoş separată de structurile corporative şi operaţionale ale Kaufland România şi Lidl România, pentru o perioadă de cinci ani. În acest fel se va păstra independenţa comercială a La Cocoş şi se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piaţa comerţului cu amănuntul de produse de larg consum.

Angajamentele prevăd şi obligaţia de a nu realiza achiziţii sub pragurile de notificare pe piaţa de retail alimentar, ceea ce ar limita posibilitatea consolidării suplimentare a poziţiei grupului pe pieţele locale deja concentrate şi reduce riscul întăririi semnificative a puterii de piaţă.

Totodată, companiile implicate au obligaţia de a informa Consiliul Concurenţei cu privire la achiziţia sau închirierea de spaţii comerciale şi la planurile de deschidere a magazinelor, ceea ce creşte transparenţa strategiei de expansiune şi permite monitorizarea timpurie a pieţelor locale sensibile.

Grupul Schwarz şi-a asumat să protejeze furnizorii exclusivi ai Supermarket La Cocoş, în baza unei proceduri de delistare, similară cu cea aprobată în cazul preluării magazinelor Profi de către Mega Image. Astfel, pentru o perioadă de 2 ani, grupul Schwarz se angajează să determine societatea La Cocoş să menţină relaţiile comerciale cu furnizorii care livrează produse către La Cocoş şi care nu au relaţii comerciale cu Kaufland şi Lidl. Această măsură are ca scop menţinerea sortimentelor existente în magazinele La Cocoş şi limitarea riscului de creştere a presiunii comerciale asupra furnizorilor, contribuind la protejarea intereselor consumatorilor.