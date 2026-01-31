Când performanța înseamnă acces: Mingea neoficială, la Transylvania Open

Deși nu este folosită în meciurile oficiale, Mingea neoficială poartă cu ea mindsetul sportului de performanță: curaj, ambiție, echilibru, respect și determinare. Atribute care vorbesc nu doar despre competiție, ci și despre parcursurile construite atunci când există șansa de a intra în joc, indiferent de provocări.

Inițiativa face parte din Servește Inspirație , platforma Kaufland care conectează sportul și cariera, două lumi unite de aceeași energie: dorința de a progresa, de a colabora și de a performa pe termen lung. Proiectul este integrat în programul Kaufland A.C.C.E.S., dedicat susținerii accesului persoanelor cu dizabilități la sport, muncă și o viață activă.

Între 31 ianuarie și 7 februarie, publicul poate susține această inițiativă prin achiziționarea Mingii neoficiale, disponibilă printr-un vending machine dedicat, amplasat în zona turneului, precum și online, site-ul caiacsmile.ro , în limita stocului disponibil. Fiecare minge cumpărată contribuie la susținerea incluziunii prin sport, iar Kaufland dublează suma strânsă. Fondurile sunt direcționate către Asociația Club Sportiv Caiac SMile, prin programul A.C.C.E.S.

Demersul se înscrie într-o abordare mai amplă de a construi contexte reale de participare și șanse egale. Peste 500 de persoane cu dizabilități fac deja parte din echipa Kaufland, iar proiecte precum Mingea neoficială completează această realitate prin acțiuni concrete, cu impact în comunitate.

Inițiativa este completată, pe 5 februarie, de un meci special de tenis în scaun rulant, organizat în cadrul Transylvania Open și deschis publicului. Un moment care aduce pe teren un mesaj simplu: performanța are multe forme atunci când există acces și sprijin. Accesul la meci este posibil pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă, disponibil pe site-ul oficial al turneului, transylvaniaopen.ro.

Astfel, Mingea neoficială devine mai mult decât un obiect simbolic. Devine o invitație de a privi sportul ca pe un spațiu al oportunităților și de a transforma inspirația într-o acțiune care contează, dincolo de rezultate și clasamente.