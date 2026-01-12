Paramount Skydance dă în judecată Warner Bros. Discovery în disputa privind oferta de preluare

Demersul Paramount vizează obligarea WBD să furnizeze acționarilor informații detaliate care să permită compararea ofertelor aflate în competiție.

Potrivit Paramount Skydance, consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery nu a prezentat acționarilor „informațiile necesare pentru a face o comparație corectă” între oferta sa și cea a Netflix, în condițiile în care cele două propuneri vizează perimetre diferite de active. Paramount susține că oferta sa „este pur și simplu superioară” celei formulate de platforma de streaming.

Compania evaluează întregul grup Warner Bros. Discovery la 108 miliarde de dolari, inclusiv datoria acestuia, și propune un preț de 30 de dolari pe acțiune.

În schimb, Netflix ar fi evaluat doar activele Warner Bros., fără divizia Global Networks (care include CNN și Discovery), la 82,7 miliarde de dolari, cu un preț de 23,25 dolari pe acțiune, în numerar și acțiuni.

Netflix susține că valoarea totală a tranzacției este mai mare prin includerea titlurilor Global Networks, care urmează să fie listată separat.

Paramount contestă însă această evaluare, argumentând că acțiunile Global Networks „nu au valoare reală”, întrucât noua entitate ar urma să preia o parte semnificativă din datoria WBD.

În acest context, Paramount a sesizat Curtea de Cancelarie din Delaware, solicitând obligarea Warner Bros. Discovery să transmită acționarilor toate datele relevante pentru compararea ofertelor, înainte de adunarea generală în care aceștia vor fi chemați să se pronunțe asupra tranzacției cu Netflix.

De asemenea, Paramount a anunțat că intenționează să propună mai mulți reprezentanți în consiliul de administrație al WBD.

Warner Bros. respinge acuzațiile Paramount Skydance

La scurt timp, Warner Bros. Discovery a reacționat ferm, printr-un comunicat, respingând acuzațiile și susținând că oferta Paramount Skydance nu este superioară celei Netflix.

„În ciuda celor șase săptămâni și a tot atâtor comunicate de presă din partea Paramount Skydance, compania nu a majorat prețul și nu a abordat numeroasele și evidentele deficiențe ale ofertei sale”, a transmis WBD într-un comunicat.

Grupul condus de David Zaslav acuză Paramount Skydance că încearcă să deturneze atenția de la fondul problemei prin acțiuni în instanță.

„Paramount Skydance caută să distragă atenția printr-un proces lipsit de merit și prin atacuri la adresa unui consiliu de administrație care a livrat o valoare fără precedent pentru acționari”, se mai arată în comunicat.

Warner Bros. Discovery subliniază că poziția consiliului este unanimă: „În pofida multiplelor oportunități, Paramount Skydance continuă să propună o tranzacție pe care boardul nostru a concluzionat în unanimitate că nu este superioară acordului de fuziune cu Netflix”.

Disputa are loc pe fondul unui proces de vânzare complex, declanșat în toamna anului trecut, când Warner Bros. Discovery s-a declarat deschisă ofertelor de preluare. Deși Paramount Skydance a fost primul grup care și-a manifestat interesul, consiliul de administrație al WBD a preferat, la începutul lunii decembrie, un acord cu Netflix.