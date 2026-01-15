Netflix pregătește o ofertă integral în numerar pentru Warner Bros. Discovery

Această propunere reprezintă o schimbare semnificativă față de oferta inițială, care combina numerar și acțiuni, și are ca scop accelerarea procesului de vânzare, estimat inițial să dureze mai multe luni.

Informația a fost raportată anterior de Bloomberg. Reprezentanții Netflix au refuzat să comenteze, iar Warner Bros. Discovery nu a răspuns imediat solicitărilor presei. La închiderea ședinței de tranzacționare de marți, acțiunile Netflix au urcat cu 1,02%, iar titlurile Warner Bros. Discovery au crescut cu 1,62%.

Oferta Netflix, evaluată inițial la 82,7 miliarde de dolari, viza doar activele de film și streaming ale Warner Bros. Discovery. În paralel, Paramount Skydance a depus o ofertă de 108,4 miliarde de dolari, integral în numerar, pentru întregul grup, inclusiv pentru rețelele de televiziune prin cablu. Deși oferta Paramount include un angajament de capital de 40 de miliarde de dolari din partea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a favorizat oferta Netflix. Motivul invocat a fost că oferta Paramount depinde prea mult de finanțare prin datorie, ceea ce crește riscul de finalizare a tranzacției.

Concurența dintre Netflix și Paramount se concentrează pe studiourile de film și televiziune ale Warner Bros. Discovery și pe biblioteca sa vastă de conținut, incluzând francize precum “Harry Potter”, “Game of Thrones”, “Friends” și universul DC Comics, precum și filme clasice precum “Casablanca” și “Citizen Kane”. Această tranzacție atrage atenția și din punct de vedere al reglementărilor, deoarece legiuitorii din întregul spectru politic și-au exprimat îngrijorarea că o consolidare suplimentară ar putea reduce opțiunile pentru consumatori și ar putea crește prețurile serviciilor media.

Paramount a dat în judecată Warner Bros. Discovery pentru a obține informații suplimentare despre acordul cu Netflix și intenționează să nominalizeze proprii directori în consiliul de administrație al companiei. În prezent, Netflix ar plăti o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari dacă tranzacția nu primește aprobările necesare, iar Warner Bros. Discovery ar fi obligată să achite 2,8 miliarde de dolari în cazul în care ar renunța la acord.