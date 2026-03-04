Prima pagină » Cultură-Media » Cauza oficială a morții actorului Eric Dane a fost confirmată

Cauza oficială a morții actorului Eric Dane a fost confirmată. Starul din Grey's Anatomy și Euphoria a murit pe 19 februarie, din cauza insuficienței respiratorii.
04 mart. 2026, Cultură-Media

Revista People a obținut certificatul de deces al actorului.

Documentul confirmă că Eric Dane a murit din cauza insuficienței respiratorii. Scleroza laterală amiotrofică – SLA – este menționată drept cauză asociată a decesului. Actorul murise la aproape un an după anunțarea diagnosticului.

SLA este o boală degenerativă progresivă care afectează celulele nervoase. Evoluția bolii duce, în cele din urmă, la paralizie musculară completă. Nu există leac pentru SLA. Există medicamente și terapii fizice care pot încetini progresia, dar nu o pot opri.

„Mă simt norocos că pot continua să lucrez”

În aprilie 2025, Eric Dane și-a anunțat public diagnosticul. A ales să rămână optimist și activ profesional. Declara atunci că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă pe platoul serialului Euphoria.

În ianuarie 2026, actorul urma să participe la gala Champions for Cures and Care a ALS Network. Trebuia să primească un premiu la eveniment.

Participarea a fost anulată cu câteva ore înainte, din cauza deteriorării stării de sănătate. După moartea sa, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru soția și fiicele sale.

Actorul a lăsat în urmă două fiice adolescente, Billie Beatrice, de 15 ani, și Georgia Geraldine, de 13 ani, pe care le avea împreună cu fosta sa soție, Rebecca Gayheart.

Familia a transmis că ultimele zile ale actorului au fost petrecute alături de cei apropiați.

