Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile sale din Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit

Dane a interpretat rolul patriarhului familiei Cal Jacobs în serialul de succes pentru adolescenți Euphoria, difuzat de HBO. Înainte de asta, era cunoscut mai ales pentru rolul doctorului Mark Sloan, sau „Dr. McSteamy”, din serialul medical Grey’s Anatomy.

Actorul născut în California a fost diagnosticat anul trecut cu SLA și și-a petrecut ultimele luni informând publicul cu privire la cea mai comună formă de boală a neuronilor motori (MND).

„Cu inima grea, vă anunțăm că Eric Dane a decedat după o luptă curajoasă cu SLA”, se arată într-o declarație a familiei sale.

A fost căsătorit cu actrița și modelul Rebecca Gayheart, cu care a avut doi copii.

Declarația scrisă menționează că și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni și de soția sa devotată, precum și de cele două fiice, Billie și Georgia, „care erau centrul lumii sale”.

„Va fi profund regretat și amintit cu drag mereu. Eric își adora fanii și le va fi veșnic recunoscător pentru dragostea și sprijinul pe care le-a primit”, se menționează în declarație.

Dane a interpretat și rolul lui Jason Dean în serialul fantastic Charmed și al căpitanului Tom Chandler în serialul de acțiune The Last Ship, apărând totodată în filme precum Marley & Me, Valentine’s Day și Burlesque.

ALS, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, este o boală degenerativă rară care provoacă paralizia progresivă a mușchilor.

Aceasta afectează celulele nervoase din creier și coloana vertebrală care controlează mișcarea mușchilor, determinând pacienții să-și piardă treptat capacitatea de a vorbi, mânca, merge și respira independent.

Vara trecută, Dane a declarat pentru emisiunea Good Morning America a rețelei ABC că diagnosticul l-a făcut „furios”.

„Pentru că, știți, tatăl meu mi-a fost luat când eram mic”, a spus el în cadrul emisiunii.

„Și acum, știți, există o mare probabilitate să fiu luat de lângă fetele mele când ele sunt încă foarte mici”.

Tatăl său s-a sinucis când Dane avea șapte ani.

Actorul s-a născut în San Francisco în 1972 și a debutat la televiziune în serialul Wonder Years în 1993.