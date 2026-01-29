Ceaiul poate fi benefic pentru sănătate, dar efectele depind de modul în care este consumat

Ceaiul a fost mult timp asociat cu o stare bună de sănătate, însă cercetări recente sugerează că modul de consum face o diferență esențială, scrie ScienceDaily.

O amplă analiză științifică arată că consumul regulat de ceai, în special ceaiul verde, este asociat cu o sănătate cardiovasculară mai bună, un metabolism îmbunătățit și un risc mai scăzut de boli cronice.

Totuși, beneficiile sunt maxime atunci când ceaiul este proaspăt preparat, nu procesat sau îndulcit excesiv.

Rolul ceaiului verde în sănătatea inimii și a metabolismului

Potrivit analizei, ceaiul verde se remarcă prin efectele sale protectoare asupra sistemului cardiovascular.

Studiile indică faptul că poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea nivelului colesterolului și la reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Cercetările pe populații largi asociază, de asemenea, consumul regulat de ceai cu o mortalitate generală mai scăzută și cu rate reduse de obezitate, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer.

Specialiștii atribuie aceste efecte conținutului ridicat de polifenoli, în special catechine, care susțin metabolismul și ajută la reglarea greutății corporale.

În cazul persoanelor cu obezitate, compușii din ceaiul verde au demonstrat îmbunătățirea unor markeri metabolici și susținerea unei scăderi moderate în greutate.

Beneficii pentru sănătatea creierului și procesul de îmbătrânire

Dincolo de inimă și metabolism, consumul de ceai poate sprijini și îmbătrânirea sănătoasă.

Dovezile sugerează că persoanele care consumă ceai în mod regulat, în special vârstnicii, prezintă un declin cognitiv mai lent și mai puțini markeri biologici asociați cu boala Alzheimer.

Catechinele din ceai pot contribui și la menținerea masei musculare, reducând pierderea musculară odată cu înaintarea în vârstă și susținând forța fizică.

De ce ceaiurile procesate pot diminua beneficiile

Analiza avertizează că nu toate produsele pe bază de ceai oferă aceleași avantaje.

Ceaiurile îmbuteliate și ceaiurile de tip bubble tea conțin adesea zahăr adăugat, îndulcitori artificiali și conservanți, care pot contracara beneficiile naturale ale ceaiului.

Consumul excesiv de zahăr este asociat cu un risc crescut de boli metabolice.

Cercetătorii menționează și posibile contaminări cu reziduuri de pesticide, metale grele sau microplastice.

Deși acestea nu reprezintă un risc major la un consum moderat, pot deveni relevante pentru consumatorii frecvenți pe termen lung.

Ceaiul proaspăt preparat rămâne cea mai bună alegere

În concluzie, ceaiul poate susține sănătatea pe termen lung și longevitatea atunci când este consumat cu moderație și în forma sa tradițională, proaspăt preparată.

Alegerea ceaiului neîndulcit și limitarea variantelor procesate par esențiale pentru maximizarea beneficiilor.