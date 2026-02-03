Ce exerciții recomandă experții pentru o viață mai lungă și mai activă

Exercițiile fizice sunt tot mai des recunoscute drept unul dintre cele mai puternice instrumente pentru prelungirea duratei și calității vieții.

Dincolo de aspectul fizic sau de obiectivele de fitness, mișcarea regulată susține sănătatea inimii, forța musculară, funcția cerebrală și independența pe termen lung, potrivit specialiștilor și datelor globale din domeniul sănătății, scrie GQ.

Experții în longevitate subliniază că activitatea fizică constantă are un impact asupra îmbătrânirii comparabil cu alimentația sănătoasă sau renunțarea la fumat.

Datele citate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că inactivitatea fizică este în creștere la nivel global, sporind riscurile asociate bolilor cronice și mortalității premature.

Genuflexiuni: dezvoltarea forței și reducerea riscului de cădere

Genuflexiunile activează grupele musculare mari ale picioarelor și șoldurilor, oferind un stimul puternic pentru menținerea masei musculare.

Specialiștii afirmă că forța în partea inferioară a corpului îmbunătățește echilibrul, protejează articulațiile și reduce riscul căderilor grave odată cu înaintarea în vârstă.

Fandări: îmbunătățirea echilibrului și a stabilității

Fandările reproduc mișcările naturale ale mersului, solicitând în același timp echilibrul prin poziții asimetrice.

Acest exercițiu întărește mușchii stabilizatori și coordonarea, esențiale pentru mobilitate pe termen lung.

Flotări: menținerea funcției părții superioare a corpului

Flotările ajută la păstrarea forței în partea superioară a corpului folosind greutatea proprie, fără echipamente complexe.

Specialiștii în longevitate subliniază valoarea lor funcțională, deoarece mișcările de împingere susțin activitățile zilnice și autonomia pe termen lung.

Exerciții de tracțiune: susținerea posturii și a forței de prindere

Mișcările de tracțiune, precum ramatul sau tracțiunile asistate, echilibrează exercițiile de împingere și protejează sănătatea umerilor.

Forța de prindere, dezvoltată frecvent prin aceste exerciții, este considerată un indicator important al condiției fizice generale și al longevității.

Plank (scândura): întărirea zonei centrale pentru rezistență

Stabilitatea zonei centrale joacă un rol-cheie în postură, prevenirea accidentărilor și activitatea susținută.

Experții notează că menținerea poziției plank timp de până la două minute reflectă rezistența necesară pentru mișcare de durată și funcționare zilnică.

Yoga și exerciții de mobilitate: longevitate în siguranță

Ședințele săptămânale de yoga sau mobilitate pot îmbunătăți flexibilitatea și recuperarea, mai ales atunci când sunt realizate în grupuri mici, sub îndrumare.

Specialiștii avertizează asupra suprasolicitării și recomandă mișcări controlate pentru protejarea articulațiilor și tendoanelor în timp.

Dincolo de antrenamentele structurate, medicii subliniază importanța mișcării zilnice, a somnului de calitate și a reducerii stresului.

Pauzele scurte de activitate, interacțiunea socială și sănătatea mintală contribuie, de asemenea, la o viață mai lungă și mai sănătoasă.

În final, exercițiile orientate spre longevitate înseamnă consecvență, nu extreme.

Specialiștii sunt de acord că alegerea activităților plăcute și respectarea limitelor fizice ajută oamenii să rămână activi, rezilienți și independenți până la vârste înaintate.