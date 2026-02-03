Un test de sânge ar putea depista boala Parkinson cu ani înainte de apariția simptomelor

Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia și Universitatea din Oslo, un test de sânge pentru depistarea timpurie a bolii Parkinson ar putea identifica semnele bolii cu până la 20 de ani înainte de apariția simptomelor clasice, scrie Science Alert.

Cercetarea se concentrează pe procesele prin care celulele repară ADN-ul și reacționează la stres, mecanisme despre care se știa deja că sunt implicate în dezvoltarea bolii Parkinson.

Noutatea constă în faptul că aceste modificări pot fi detectate în sânge, prin biomarkeri specifici.

Cum funcționează testul de sânge pentru depistarea timpurie a bolii Parkinson

Timp de trei ani, echipa de cercetare a analizat expresia genelor din probe de sânge provenite de la 188 de persoane sănătoase, 393 de pacienți cu Parkinson avansat și 58 de persoane aflate în stadiul prodromal – faza incipientă a bolii, înainte de apariția simptomelor motorii.

Rezultatele arată că variațiile genelor asociate cu repararea ADN-ului și stresul celular pot diferenția persoanele sănătoase de cele aflate în stadiu incipient de Parkinson cu o acuratețe de până la 91%.

Interesant este faptul că acești markeri de stres celular nu mai apar la pacienții cu boală avansată, sugerând existența unei ferestre critice de diagnostic timpuriu.

De ce este important un test de sânge

Boala Parkinson este caracterizată prin moartea progresivă a neuronilor producători de dopamină, afectând mișcarea, memoria și funcțiile cognitive. Specialiștii avertizează că, în momentul apariției simptomelor motorii, 50–80% dintre celulele afectate sunt deja distruse.

Un test de sânge pentru depistarea timpurie a bolii Parkinson ar permite intervenții precoce, monitorizare atentă și, pe viitor, dezvoltarea unor tratamente care să încetinească sau chiar să prevină evoluția bolii.

Când ar putea fi disponibil testul

Cercetătorii estimează că vor fi necesari aproximativ cinci ani pentru ca un astfel de test să fie disponibil pe scară largă.

Comparativ cu investigațiile imagistice complexe, un test de sânge ar fi mai rapid, mai ieftin și mult mai accesibil, fiind ideal pentru screening-ul populației.

În prezent, peste 10 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu boala Parkinson, pentru care nu există încă un tratament curativ.

Detectarea precoce ar putea reprezenta cea mai bună șansă de a schimba cursul acestei afecțiuni neurodegenerative.