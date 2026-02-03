Premieră medicală: Țara din Europa care a realizat primul transplant facial din lume

Procedura a mobilizat aproximativ 100 de specialiști – chirurgi plasticieni, anesteziști, experți în microchirurgie, imunologie și sănătate mintală – de la Spitalul Universitar Vall d’Hebron din Barcelona. Pacienta, o femeie cu leziuni severe ale feței provocate de o infecție gravă, avea funcții vitale afectate. Printre acestea erau și respirația, alimentația și vorbirea. Acest transplant facial a permis refacerea parțială a structurilor faciale și a oferit șansa unei recuperări funcționale, scrie Euronews.

Donatorul și-a exprimat în prealabil acordul pentru donarea de organe și țesuturi, conform legislației spaniole privind moartea asistată, intrată în vigoare în 2021. Acest acord anticipat a facilitat pregătirea detaliată a intervenției, inclusiv potrivirea exactă a țesuturilor, un element esențial pentru reușita operației.

Coordonatorul intervenției, dr. Joan Pere Barret, a subliniat că un transplant facial nu reprezintă doar realizări spectaculoase, ci implică monitorizare medicală permanentă și tratament imunosupresor pe tot parcursul vieții pacientului. Procedura presupune transfer simultan de piele, mușchi, nervi și oase, fiecare etapă fiind critică pentru succesul final.

Reprezentanții spitalului au confirmat respectarea tuturor protocoalelor în vigoare și au evidențiat rolul decisiv al generozității donatorului și al familiei acestuia. „Fără această alegere conștientă, progresul nu ar fi fost posibil”, au transmis oficialii.