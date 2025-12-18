Șase semne timpurii ale cancerului de prostată

Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați. El apare la nivelul prostatei, o glandă mică, de aproximativ mărimea unei nuci, care face parte din sistemul reproducător. Prostata este situată chiar sub vezica urinară și are rolul de a produce lichidul seminal, care transportă spermatozoizii.

Atunci când cancerul se dezvoltă la nivelul prostatei, de obicei evoluează lent, iar multe persoane nu observă imediat niciun simptom. Acest lucru subliniază importanța cunoașterii semnelor la care trebuie să fim atenți. Depistarea precoce a cancerului de prostată poate face o diferență majoră în tratament și în șansele de recuperare, notează People.

Probleme urinare

Unul dintre cele mai frecvente semne timpurii ale cancerului de prostată este dificultatea la urinare. Urinarea este afectată deoarece prostata se află foarte aproape de uretră, tubul prin care urina este eliminată din organism. Dacă prostata se mărește sau suferă modificări, poate apăsa pe uretră și poate provoca probleme.

Aceste simptome urinare nu indică întotdeauna cancer. Ele pot fi cauzate și de alte afecțiuni ale prostatei, cum ar fi mărirea benignă a prostatei, cunoscută și sub numele de hiperplazie benignă de prostată.

Dificultăți la urinare

Poți simți nevoia de a urina, dar să îți fie greu să pornești jetul de urină. De asemenea, poate fi nevoie să depui efort pentru a urina. Unele persoane au senzația că vezica nu s-a golit complet, chiar imediat după urinare.

Urinare frecventă

Nevoia de a urina mai des decât de obicei poate fi un alt semn. Această frecvență crescută este deranjantă mai ales noaptea, în timpul somnului. Trezirea de mai multe ori pe noapte pentru a merge la toaletă poate indica faptul că prostata afectează vezica urinară.

Jet urinar slab

Jetul de urină poate deveni mai lent sau mai slab decât în mod normal. În unele cazuri, acesta se poate opri și relua de la sine în timpul urinării.

Sânge în urină sau în spermă

Apariția sângelui în urină sau în spermă poate fi asociată cu cancerul de prostată. Sângele poate avea o culoare roșu aprins sau maronie. Chiar dacă observi acest lucru o singură dată, nu trebuie ignorat. Sângele poate fi un semn de cancer de prostată sau de alte probleme grave de sănătate.

Disfuncții sexuale

Unele persoane cu cancer de prostată pot observa modificări ale vieții sexuale. O problemă frecventă este disfuncția erectilă, adică dificultatea de a obține sau menține o erecție. Alte semne pot fi durerea la ejaculare sau scăderea cantității de spermă. Totuși, aceste simptome apar mai des după începerea tratamentului pentru cancerul de prostată.

Durere pelvină

Durerea în zona lombară, la nivelul șoldurilor sau al pelvisului poate fi un semn al cancerului de prostată. Această durere nu dispare de obicei și poate fi resimțită ca o presiune sau o durere surdă. De asemenea, poate provoca disconfort la statul pe scaun pentru perioade mai lungi.

Durere osoasă

Dacă cancerul de prostată metastazează, adică se răspândește dincolo de prostată, cel mai frecvent ajunge la nivelul oaselor. Acest lucru poate provoca dureri profunde la nivelul spatelui, șoldurilor, coastelor sau picioarelor. Durerea se poate agrava în timp și nu dispare cu tratamente obișnuite, precum odihna sau medicamentele pentru durere. Durerea osoasă poate îngreuna mersul sau mișcarea.

Alte semne: teste și screening

Screeningul se referă la efectuarea unor teste la persoane care nu prezintă simptome, pentru a depista boala în stadii incipiente. Ghidurile privind screeningul pentru cancerul de prostată recomandă ca bărbații să discute cu medicul lor despre beneficiile depistării precoce, dar și despre riscuri, cum ar fi biopsiile inutile (prelevarea de țesut pentru analiză) sau tratamentele excesive.

Bărbații cu următoarele caracteristici sunt considerați cu risc crescut de cancer de prostată:

vârsta peste 50 de ani

origine africană

existența unui membru al familiei diagnosticat cu această boală

prezența unei mutații genetice BRCA1 sau BRCA2

Testul PSA (antigen specific prostatic)

Testul PSA este o analiză de sânge care măsoară nivelul antigenului specific prostatic, o proteină produsă de prostată. Acesta este primul test recomandat pentru screeningul cancerului de prostată. Un nivel crescut de PSA poate fi un semn de cancer, dar poate indica și alte probleme ale prostatei. Dacă valoarea PSA este mare, medicul poate recomanda investigații suplimentare.

Examinarea rectală digitală

PSA nu este singurul test utilizat în screeningul cancerului de prostată, ci este folosit împreună cu examinarea rectală digitală. În timpul acesteia, medicul introduce ușor un deget protejat de mănușă și lubrifiat în rect, pentru a palpa prostata. Se urmăresc noduli, zone de duritate sau modificări de dimensiune. Examinarea poate fi ușor inconfortabilă, dar este rapidă și poate ajuta la depistarea timpurie a problemelor.

Când trebuie să mergi la medic

Dacă observi semne de alarmă, precum dificultăți la urinare, sânge în urină sau dureri osoase, este important să contactezi un medic. Aceste simptome nu înseamnă întotdeauna cancer, dar trebuie investigate. De asemenea, este esențial să discuți cu medicul tău despre momentul potrivit pentru screeningul cancerului de prostată.