Beneficiile neașteptate ale ceaiului pentru oasele femeilor peste 65 de ani

Studiul evidențiază importanța alegerilor zilnice între ceai și cafea în prevenirea osteoporozei.

Osteoporoza afectează aproximativ una din trei femei peste 50 de ani și se caracterizează prin fragilizarea oaselor, ceea ce crește riscul de fracturi și întârzie vindecarea. Riscul crește semnificativ după menopauză, când nivelul de estrogen, hormon esențial pentru metabolismul osos, scade. Intervențiile chirurgicale precum îndepărtarea ovarelor pot accelera această pierdere osoasă, scrie Science Alert.

Cercetătorii de la Flinders University au analizat obiceiurile legate de consumul de ceai și cafea a aproximativ 9.700 de femei americane cu vârste de peste 65 de ani, pe o perioadă de 10 ani. Studiul a inclus măsurători ale densității minerale osoase (BMD) în zona șoldului și a femurului, folosind raze X.

Rezultatele arată că femeile care beau ceai în mod regulat au avut o densitate osoasă mai mare la nivelul șoldului comparativ cu cele care nu consumă ceai. Cercetătorii explică acest beneficiu prin compușii numiți catechine, care stimulează celulele responsabile de formarea oaselor. Efectele pozitive au fost mai vizibile la femeile cu obezitate.

În contrast, consumul de cafea a avut efecte mixte. Femeile care beau mai mult de cinci cești de cafea pe zi au prezentat o densitate osoasă mai scăzută, confirmând ipoteza că excesul de cofeină poate reduce absorbția calciului. Mai mult, consumul de cafea combinat cu un istoric de consum ridicat de alcool a fost asociat cu densitate osoasă redusă la femur.

Epidemiologul Enwu Liu subliniază că nu este necesar să renunțăm complet la cafea sau să consumăm ceai în cantități mari, dar ceaiul moderat poate reprezenta o strategie simplă pentru sprijinirea sănătății oaselor. În continuare, calciul și vitamina D rămân esențiale, însă obiceiurile zilnice, precum alegerea între ceai și cafea, pot influența pozitiv sănătatea osoasă la femeile în vârstă.