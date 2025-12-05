Test HPV acasă: noile ghiduri americane promit mai puțin disconfort și mai multă prevenție

Societatea Americană de Cancer (ACS) a anunțat că femeile cu risc mediu de cancer de col uterin pot folosi teste realizate acasă pentru depistarea HPV. Această schimbare majoră ar putea crește semnificativ rata de screening și prevenție în rândul femeilor care evită examenele ginecologice tradiționale.

Testare HPV fără vizită la medic

Primul test de screening la domiciliu, produs de Teal Health și aprobat în acest an de FDA (Agenția americană pentru medicamente), permite recoltarea unei probe vaginale fără examenul cu specul. Ulterior, proba este trimisă spre analiză la un laborator certificat.

„Jumătate dintre femeile din SUA care au cancer de col uterin nu au efectuat un test de screening în ultimii zece ani”, a precizat dr. Diane Harper, de la Universitatea din Michigan. Medicii spun că una dintre cauze o reprezintă disconfortul examenelor clasice.

La ce interval se repetă testele

Noile recomandări, publicate în Cancer Journal for Clinicians și citate de Reuters, consideră autoscreeningul „acceptabil” pentru depistarea tulpinilor HPV cu risc înalt. „Ghidurile vor ajuta la reducerea riscului de cancer de col uterin prin creșterea accesului la screening”, consideră specialiștii Societății Americane de Cancer.

Potrivit acestora, dacă rezultatul testului la domiciliu este negativ, screeningul trebuie repetat la trei ani. În schimb, testele negative efectuate în clinici se repetă la cinci ani. Screeningul ar trebui să înceapă la 25 de ani. Acesta trebuie continuat până la 65 de ani, cu condiția ca ultimele rezultate să fie normale.

Combinația care salvează vieți

Incidența cancerului de col uterin a scăzut la jumătate din anii ’70 datorită programelor de screening. Însă boala rămâne o amenințare serioasă în SUA. În fiecare an sunt diagnosticate peste 13.000 de cazuri. Peste 4.000 de femei din SUA își pierd anual viața doar din această cauză.

Specialiștii subliniază că vaccinarea HPV înainte de vârsta de 17 ani reduce riscul de cancer de col uterin cu aproape 90%. Acest lucru evidențiază importanța combinării prevenției prin vaccinare cu testarea periodică.

Testarea acasă: model european

Mai multe ţări din Europa au început să ofere opţiunea de auto-recoltare a probelor HPV, ca alternativă la examenele ginecologice clasice. În Olanda, încă de la introducerea screening-ului bazat pe HPV, în 2017, femeile pot primi un kit de auto-recoltare chiar acasă. Din 2022, în Danemarca şi Suedia, femeile pot alege între auto-recoltare sau un examen efectuat de medic.

Medicii spun că auto-recoltarea poate creşte semnificativ acoperirea screening-ului, fiind utilă mai ales pentru femeile care evită controalele medicale din motive de disconfort, acces dificil sau doar reticenţă.

România, pe primul loc în UE la mortalitate

România continuă să aibă cea mai ridicată mortalitate prin cancer de col uterin din UE. Cu toate acestea, testul HPV nu este integrat în programele naționale de screening și nu beneficiază de decontare. Situația e cu atât mai gravă cu cât rata mortalității evitabile depășește 400 de decese la 100.000 de locuitori.

Potrivit datelor OECD, acoperirea screening-ului este extrem de redusă: doar aproximativ 6% în 2023. Prevenției îi este alocat doar 1% din totalul cheltuielilor de sănătate, ceea ce este extrem de puțin raportat la nevoile existente. Această lipsă de resurse și de acces la testele moderne menține cancerul cervical la cote alarmante între românce. Și totuși, boala este una prevenibilă.