O echipă de cercetători de la University College London (UCL) și Great Ormond Street Hospital (GOSH) a anunțat un progres revoluționar în tratarea leucemiei acute limfoblastice T (T-ALL), o formă de cancer al sângelui considerată anterior incurabilă.
Miracol medical. Oamenii de știință au descoperit o metodă care ar putea vindeca un tip de leucemie
Andrei Rachieru
17 dec. 2025, 19:07, Ştiinţă-Sănătate

Studiul publicat în New England Journal of Medicine marchează prima utilizare umană a celulelor CAR-T editate genetic prin tehnica de editare a bazelor ADN, oferind speranță reală pacienților.

Cum funcționează terapia cu celule CAR-T editate genetic

Terapia se bazează pe tehnica de editare a bazelor, o formă avansată de CRISPR-Cas9, care permite modificarea precisă a literelor ADN fără a tăia lanțul genetic. Echipa de cercetători a efectuat patru modificări asupra celulelor T donatoare:

  1. Eliminarea receptorului TCR pentru a preveni respingerea celulelor de către organism.

  2. Înlăturarea HLA (antigen uman leucocitar), transformând celulele în “universale” și compatibile pentru orice pacient.

  3. Ștergerea proteinelor CD7 și CD52 de pe suprafața celulelor T donatoare, astfel încât să fie protejate împotriva medicamentului alemtuzumab și să țintească exclusiv celulele canceroase.

  4. Introducerea unui receptor CAR anti-CD7 care identifică și distruge celulele T-ALL.

Rezultatele studiului clinic

Faza inițială a studiului, desfășurată în 2022 pe 11 pacienți, majoritatea copii, a înregistrat o rată de remisie inițială de 100%. Dintre aceștia, 82% au ajuns la remisie profundă sau nedetectabilă în patru săptămâni, fiind eligibili pentru transplant de celule stem. După tratament, aproximativ 64% dintre pacienți rămân complet fără boală, unii fiind vindecați de mai bine de trei ani.

Primul pacient tratat, Alyssa, diagnosticată la 13 ani cu T-ALL și fără alte opțiuni, este „cancer-free” din 2022 și trăiește o viață normală la 16 ani.

Avantaje și perspective viitoare

Această terapie nu doar oferă o șansă reală pacienților cu leucemie T-ALL considerată incurabilă, ci demonstrează și potențialul celulelor universale să accelereze și să reducă costurile tratamentului CAR-T în viitor.

Printre efectele secundare se numără reacțiile imunitare exagerate, erupțiile cutanate și scăderea temporară a numărului de celule sanguine, dar beneficiile pe termen lung sunt promițătoare.

