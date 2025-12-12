Modificări în ADN-ul urșilor polari ar putea ajuta specia să se adapteze la încălzirea globală

Urșii polari, considerați printre speciile cele mai vulnerabile la încălzirea globală, ar putea avea totuși o capacitate biologică neașteptată de adaptare.

Un studiu al Universității din East Anglia, publicat vineri în revista Mobile DNA și The Guardian, a identificat schimbări în ADN-ul urșilor polari care trăiesc în sud-estul Groenlandei, regiunea cea mai caldă și mai puțin înghețată a țării.

Aceste modificări, apărute în gene asociate cu stresul termic, îmbătrânirea și metabolismul, sugerează că animalele își ajustează funcțiile biologice pentru a supraviețui temperaturilor în creștere.

Ce spun cercetătorii?

Cercetătorii au analizat probe de sânge provenite de la două populații de urși, una din sud-estul Groenlandei și una din nord, concentrându-se pe așa-numitele „jumping genes”, fragmente mobile ale genomului care pot influența modul de funcționare al altor gene.

În sud, unde clima este mai caldă și mai variabilă, aceste „gene săritoare” erau mult mai active, indicând modificări genetice accelerate de stresul climatic.

„Creșterea temperaturilor determină o activare dramatică a acestor gene mobile în ADN-ul urșilor din sud-estul Groenlandei”, a explicat dr. Alice Godden, coordonatoarea studiului.

Ea spune că acest mecanism ar putea reprezenta o adaptare de urgență la dispariția gheții marine, de care depinde supraviețuirea urșilor polari.

Modificările genetice au fost observate și în zone legate de procesarea grăsimilor, un potențial avantaj în contextul schimbării alimentației.

În sud-est, unde urșii au acces redus la foci, dieta lor este mai slabă și parțial vegetală, iar ADN-ul lor pare să se adapteze la aceste condiții.

Cercetătorii subliniază însă că, deși descoperirea oferă o rază de speranță, ea nu reduce riscurile majore cu care se confruntă specia: două treimi dintre urșii polari ar putea dispărea până în 2050, pe fondul topirii accelerate a gheții arctice.

„Nu trebuie să fim complăcuți. Chiar dacă observăm unele semne de adaptare, urșii polari rămân extrem de vulnerabili. Opriți creșterea temperaturilor, altfel aceste mecanisme nu vor fi suficiente”, a avertizat Godden.

Următorul pas al echipei este analizarea celor 20 de populații de urși polari din lume pentru a vedea dacă aceleași schimbări genetice apar și în alte regiuni ale Arcticii.