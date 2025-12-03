Obiceiul copiilor care crește riscul de obezitate cu 40%

Cercetătorii au descoperit diferențe majore între copiii care au acest obicei și cei care nu îl au.

Cercetarea a fost făcută de Universitatea din Pennsylvania și publicată în Pediatrics. A analizat copii de 12 ani. Specialiștii au constatat că cei care primesc smartphone la această vârstă au risc cu 40% mai mare de obezitate, 62% mai mare de somn deficitar și 31% mai mare de depresie.

Legătura dintre vârstă și probleme de sănătate

Oamenii de știință au descoperit o legătură directă între vârsta la care copilul primește smartphone-ul și severitatea problemelor de sănătate. Cu cât achiziția dispozitivului este mai timpurie, cu atât consecințele sunt mai grave.

Adolescenții cărora li s-a dat un smartphone la 13 ani aveau șansă cu 50% mai mare de a raporta somn insuficient decât când nu dețineau dispozitivul la 12 ani.

Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii au analizat peste 10.000 de copii de 12 ani, dintre care unii aveau propriile smartphone-uri, iar alții nu. Comparația a arătat diferențe semnificative între cele două grupuri.

Copiii cu smartphone la vârsta de 12 ani prezentau probabilitate cu 31% mai mare de a dezvolta depresie. Riscul de obezitate era cu 40% mai mare, iar cel de somn insuficient cu 62% mai mare decât la colegii fără dispozitive.

Atenție la momentul oferirii telefonului

„Concluziile noastre sugerează că ar trebui să considerăm smartphone-urile un factor semnificativ în sănătatea adolescenților”, a declarat autorul principal, dr. Ran Barzilay. El a subliniat necesitatea unei abordări atente a deciziei de a oferi unui copil un telefon.

Echipa nu susține că smartphone-urile sunt în mod categoric dăunătoare, ci pledează pentru o analiză atentă a implicațiilor asupra sănătății, echilibrând consecințele pozitive și negative, scrie Independent.

Și aspecte pozitive

„Pentru mulți adolescenți, smartphone-urile pot juca un rol constructiv prin consolidarea legăturilor sociale, sprijinirea învățării și oferirea accesului la informații”, a explicat dr. Barzilay. Unele familii pot considera smartphone-ul o necesitate pentru siguranță sau comunicare.

Utilizarea problematică, fenomen în creștere

Un studiu britanic recent a descoperit că adolescenții preocupați în mod nesănătos de smartphone-uri sunt mai predispuși la anxietate, depresie și insomnie. Aproximativ unul din cinci adolescenți mai mari manifestă utilizarea problematică a smartphone-ului.

Experții de la King’s College London au constatat că mulți doresc disperat ajutor pentru a reduce utilizarea dispozitivelor.