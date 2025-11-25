Nouă copii au fost uciși în atacuri aeriene pakistaneze asupra Afganistanului

Cel puțin zece persoane, din care nouă copii, au fost ucise în noaptea de luni spre marți în atacurile pakistaneze din Afganistan, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor sporite dintre cei doi vecini, potrivit Le Figaro

„Noaptea trecută, în jurul miezului nopții (…) în provincia Khost, forțele pakistaneze au bombardat casa unui civil (…) Nouă copii (cinci băieți și patru fete) și o femeie au fost uciși ”, a scris Zabihullah Mujahid pe rețeaua X, relatând alte atacuri în regiunile de frontieră Kunar și Paktika, soldate cu patru răniți.