Ministerul de Externe al Qatarului a denunțat ofensiva israeliană din Gaza, precum și raidurile și acțiunile din Liban și Siria, avertizând că acestea pun în pericol armistițiul și încalcă dreptul internațional.
Qatar condamnă atacurile Israelului în Gaza, Liban și Siria
Sursa foto: X
Rareș Mustață
20 nov. 2025, 15:01, Știri externe

Într-o postare publicată pe platforma X, Qatar a condamnat, joi, atacurile desfășurate de Israel în Fâșia Gaza, despre care afirmă că au provocat morți și răniți și riscă să submineze acordul de încetare a focului.

Ministerul de Externe de la Doha a cerut eforturi regionale și internaționale urgente pentru menținerea armistițiului și prevenirea unei noi escaladări.

Guvernul qatarez a criticat și un raid aerian israelian asupra taberei de refugiați Ein el-Hilweh, din apropiere de Sidon, în sudul Libanului, considerându-l o încălcare gravă a suveranității libaneze și o acțiune soldată cu victime.

Separat, Qatar a denunțat intrarea premierului israelian și a altor oficiali de rang înalt pe teritoriul sirian ocupat, calificând gestul drept o violare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale.