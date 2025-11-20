Qatar condamnă atacurile Israelului în Gaza, Liban și Siria

Într-o postare publicată pe platforma X, Qatar a condamnat, joi, atacurile desfășurate de Israel în Fâșia Gaza, despre care afirmă că au provocat morți și răniți și riscă să submineze acordul de încetare a focului.

Ministerul de Externe de la Doha a cerut eforturi regionale și internaționale urgente pentru menținerea armistițiului și prevenirea unei noi escaladări.

Guvernul qatarez a criticat și un raid aerian israelian asupra taberei de refugiați Ein el-Hilweh, din apropiere de Sidon, în sudul Libanului, considerându-l o încălcare gravă a suveranității libaneze și o acțiune soldată cu victime.

Separat, Qatar a denunțat intrarea premierului israelian și a altor oficiali de rang înalt pe teritoriul sirian ocupat, calificând gestul drept o violare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale.