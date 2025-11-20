Rusia a returnat Kievului 1.000 de cadavre prezentate ca aparținând soldaților ucraineni

Rusia a returnat joi, Ucrainei 1.000 de cadavre, prezentate ca fiind ale unor soldați ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, potrivit Le Figaro.

„Astăzi au avut loc operațiuni de repatriere. O mie de cadavre, prezentate de partea rusă ca fiind ale unor soldați ucraineni, au fost returnate Ucrainei”, a declarat Centrul pentru Prizonieri de Război al guvernului ucrainean pe Telegram. Identificarea cadavrelor repatriate va fi efectuată „în curând” de către anchetatori și experți ai Ministerului Afacerilor Interne, a adăugat acesta. Ultima repatriere a rămășițelor a avut loc la sfârșitul lunii octombrie și a implicat, de asemenea, 1.000 de cadavre.

Schimbul de cadavre, singurul rezultat al negocierilor

Această ultimă repatriere aduce la peste 15.000 numărul cadavrelor returnate de Rusia în Ucraina de la începutul anului. Ucraina, la rândul său, a returnat Rusiei câteva sute în aceeași perioadă. Schimbul de cadavre ale soldaților și prizonierilor de război căzuți la datorie constituie singurul rezultat al negocierilor dintre cele două beligerante, la mai mult de trei ani și jumătate de la începerea invaziei rusești în Ucraina.

În februarie anul trecut, președintele Volodimir Zelenski a declarat unui post de televiziune american că țara sa a pierdut aproape 46.000 de soldați din 2022, o cifră pe care analiștii o consideră o subestimare, în timp ce „ zeci de mii” de alți soldați erau dispăruți sau fuseseră luați prizonieri de armata rusă.