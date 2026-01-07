Raid de 27 km în spatele liniilor rusești, lângă Kahovka

Operațiunea a avut loc în decembrie 2025, pe direcția Zaporojie, și a fost făcută publică abia miercuri de Direcția de Informații a Apărării din Ucraina.

Misiunea a fost executată de o echipă de sabotaj și recunoaștere din unitatea „Bratstvo”, parte a Unității Speciale Tymur.

Potrivit informațiilor oficiale, militarii ucraineni au operat într-o zonă puternic controlată de forțele ruse, unde orice descoperire ar fi pus în pericol atât misiunea, cât și viețile combatanților.

În timpul confruntării, echipa a neutralizat doi soldați ruși, a rănit alți doi și a luat prizonieri doi militari, care au fost escortați ulterior, sub amenințare constantă, până la liniile ucrainene.

Evacuarea prizonierilor a reprezentat una dintre cele mai dificile etape ale operațiunii, fiind parcursă o distanță de aproximativ 27 de kilometri prin teritoriu controlat de armata rusă.

În timpul audierilor, soldații capturați au furnizat informații considerate valoroase de serviciile ucrainene, inclusiv despre pozițiile unor ofițeri ruși, amplasamente de artilerie, operatori de drone, concentrații de trupe și depozite de muniție. Datele obținute ar urma să fie folosite în planificarea unor lovituri viitoare.