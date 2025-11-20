Doi preoți catolici din Belarus au fost eliberați după o vizită a trimisului Papei Leon al XIV-lea

Cei doi preoți eliberați sunt Henrykh Akalatovich și Andrzej Yukhnevich.

Henrykh Akalatovich, în vârstă de 65 de ani, ispășea o pedeapsă de 11 ani pentru trădare, fiind acuzat de spionaj pentru Polonia și Vatican, fiind arestat la scurt timp după ce a suferise o intervenție chirurgicală pentru cancer la stomac.

Andrzej Yukhnevich, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru abuz asupra minorilor, acuzații pe care le-a negat. Anterior, Yukhnevich fusese reținut de mai multe ori, inclusiv pentru postarea unei imagini cu steagul Ucrainei pe rețelele de socializare.

Eliberarea celor doi preoți face parte din dintr-un efort mai larg al lui Lukashenko de a normaliza relațiile cu Occidentul, după ani de sancțiuni legate de încălcări ale drepturilor omului și sprijinirea Rusiei în Războiul din Ucraina.

Biserica Catolică din Belarus a precizat că cei doi preoți au fost eliberați în urma vizitei cardinalul Claudio Gugerotti, trimisul Papei Leon al XIV-lea.

„Vizita sa a dat un impuls pozitiv contactelor ulterioare, un rezultat important al acestora fiind decizia Președintelui Republicii Belarus, ca semn de milă și respect față de Papă, de a grația și elibera preoții catolici care își executau pedepsele în locuri de detenție”, mai transmite Biserica.