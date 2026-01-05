32 de ofițeri cubanezi au fost uciși în operațiunea americană din Venezuela

Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară la televiziunea de stat cubaneză.

Nu se știa la ce lucrau cubanezii, dar Cuba este un aliat apropiat al guvernului Venezuelei și a trimis forțe militare și de poliție pentru a ajuta la operațiuni timp de ani de zile. Zvonuri despre decese au circulat pe insulă în weekend, potrivit AP.

„Știți, mulți cubanezi au fost uciși ieri”, le-a spus președintele american Donald Trump reporterilor la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce zbura duminică seara din Florida înapoi la Washington. „Au fost mulți morți de cealaltă parte. Nicio moarte de partea noastră.”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, au fost capturați de forțele speciale americane pentru a fi urmăriți penal în baza unui rechizitoriu care îi acuză de participarea la o conspirație narcoteroristă.

Deși guvernul Venezuelei a recunoscut că un număr de persoane au murit în exploziile americane, nu a confirmat pentru Associated Press numărul acestora.

Doliu național în Cuba

Guvernul cubanez a anunțat două zile de doliu pentru ofițerii cubanezi uciși, iar fostul președinte și lider revoluționar Raul Castro și președintele Miguel Diaz-Canel au transmis condoleanțe familiilor acestora. Numele celor decedați și funcțiile pe care le-au deținut nu au fost dezvăluite imediat de autoritățile cubaneze.

„Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism și au căzut în urma unei rezistențe aprige în lupta directă împotriva atacatorilor sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor”, se arată în comunicatul oficial.

Secretarul de stat american Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a subliniat, de asemenea, implicarea cubaneză în Venezuela în weekend, spunând că aparatul de securitate internă al lui Maduro este condus de cubanezi și că aceștia „îl susțin pe Maduro”.