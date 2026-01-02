Construcție militară de proporții, ridicată în secret în Belarus

În sudul Republicii Belarus, la Sluțk, o construcție militară de mari dimensiuni este ridicată în tăcere de aproape un an și jumătate pe locul unei baze sovietice de rachete. Zona nu are un nume oficial și este dezvoltată pe baza unui ordin secret dat de președintele Alexandr Lukașenko.

„Nimeni nu va afla ce se construiește”, spun localnicii

Imaginile din satelit, obținute de Europa Liberă, arată că lucrările avansează în patru sectoare distincte, conectate de drumuri nou construite. În zona principală de vest, la începutul lunii decembrie 2025, au fost identificare 13 depozite de muniție și trei hangare de 100 de metri lungime, împreună cu fundații pentru alte clădiri extinse.

Localnicii și muncitorii care au lucrat pe șantier au descris un regim strict de confidențialitate. Un constructor citat spune: „Nimeni nu va afla ce se construiește acolo până când lucrările nu vor fi finalizate”. Un alt rezident a adaugat că lucrările sunt extrem de intense și că „sunt multe macarale acolo, au mult de lucru”.

Ordinul de construcție, strict secret

Lukașenko a comentat oficial informațiile privind posibilitatea amplasării unor rachete cu focoase nucleare de tip Oreșnik la Sluțk, în timpul lucrărilor Adunării Populare Belaruse din decembrie. Vizibil iritat, el a declarat că aceste informații sunt „o minciună sfruntată” și a negat orice amplasare a acestor arme în zonă.

Construcția a fost aprobată printr-un ordin prezidențial emis în 2023, clasificat ca secret. Documentul permite desfășurarea lucrărilor fără înregistrarea cadastrală a terenurilor și fără procedurile obișnuite privind terenurile agricole și forestiere.

Posibilă fabrică militară în Belarus

Complexul pare să includă nu doar depozite și hangare, ci și clădiri de producție, sisteme proprii de alimentare cu apă, puncte de control și alte structuri industriale. Localnicii speculează că aici ar putea fi fabricată tehnologie militară, precum dronele.

Lucrările sunt realizate și cu angajarea unei forțe de muncă venite din alte orașe, ceea ce sugerează amploarea proiectului. Regimul strict de confidențialitate și lipsa de informații oficiale au stârnit îngrijorări privind scopul final al complexului și potențiala sa semnificație strategică.

Un proiect militar cu impact regional

Fosta bază sovietică de rachete a fost un punct cheie al forțelor strategice între 1959 și 1993. Transformarea sa într-un obiectiv militar de mari dimensiuni, realizată fără explicații publice, atrage atenția asupra rolului tot mai activ al Belarusului în arhitectura de securitate regională.

Deși Lukașenko neagă prezența armelor nucleare la Sluțk, amploarea lucrărilor și tipul infrastructurii construite alimentează suspiciuni privind accelerarea militarizării țării și posibila sa coordonare cu planurile militare ale Moscovei. Regimul strict de confidențialitate sporește îngrijorările legate de stabilitatea securității în regiune.