Polonia a interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice

Polonia a interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltic. Țara a închis temporar o parte din spațiul aerian lângă Belarus.
Nițu Maria
25 dec. 2025, 14:50, Politic

Avioanele poloneze au interceptat un avion rus de spionaj care zbura aproape de granițele spațiului aerian al Poloniei, deasupra Mării Baltice, a anunțat joi armata țării.

Flancul estic al NATO rămâne în continuare în stare de alertă maximă pentru posibile încălcări ale spațiului aerian, după incidentele din septembrie.

Atunci, trei avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute și peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez.

„În această dimineață, deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, avioane de vânătoare poloneze au interceptat, identificat vizual și escortat din zona lor de responsabilitate un avion de recunoaștere rus care zbura în apropierea granițelor spațiului aerian polonez”, a declarat armata.

Armata a mai precizat că, în timpul nopții, au fost observate obiecte care intrau în spațiul aerian polonez din direcția Belarusului.

„După o analiză detaliată, s-a stabilit că acestea erau cel mai probabil baloane de contrabandă, care se deplasau în funcție de direcția și viteza vântului”, a adăugat instituția.

Pentru a proteja siguranța, o parte din spațiul aerian deasupra regiunii Podlaskie, în nord-estul Poloniei, lângă Belarus, a fost temporar închis traficului civil.

