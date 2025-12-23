Prima pagină » Politic » Polonia desfășoară avioane pentru protecția spațiului aerian după atacuri în Ucraina

Polonia desfășoară avioane pentru protecția spațiului aerian după atacuri în Ucraina

Polonia a trimis avioane și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a proteja spațiul aerian după atacuri rusești în Ucraina.
Sursa: X
Nițu Maria
23 dec. 2025, 09:25, Politic

Avioane poloneze și ale aliaților au fost trimise marți dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate.

„Avioane de vânătoare au fost desfășurate în misiune rapidă, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost puse în stare de pregătire sporită”, a transmis comandamentul operațional al forțelor armate pe rețeaua X.

„Aceste măsuri sunt de natură preventivă și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate.”.

Rusia a lansat marți dimineață un atac aerian asupra Kievului, a anunțat armata ucraineană, la doar câteva zile după încheierea de duminică a rundei de negocieri de pace conduse de SUA la Miami.

Administrația militară din Kiev a transmis un mesaj pe Telegram în care a anunțat intervenția apărării aeriene privind atacurile.

„Forțele de apărare aeriană lucrează pentru a elimina amenințarea de pe cerul de deasupra capitalei”, au precizat autoritățile ucrainene.

