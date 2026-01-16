Criza energetică din Ucraina se agravează după atacurile Rusiei. „Ucraina are rezerve de combustibil pentru 20 de zile”

Ministrul energiei, Denis Șmîgal, a declarat vineri în fața parlamentului că Ucraina dispune de rezerve de combustibil suficiente pentru mai mult de 20 de zile, însă situația generală rămâne „foarte dificilă”, potrivit agenției Reuters.

Declarațiile oficialului vin pe fondul unor temperaturi sub zero grade și al unor pene de curent prelungite care afectează mii de locuințe din mai multe regiuni ale țării.

Zonele cele mai afectate de criza energetică din Ucraina

Potrivit ministrului, criza energetică din Ucraina este deosebit de gravă în capitala Kiev, dar și în regiunile Dnipropetrovsk (centru-est), Harkov (nord-est) și Odesa (sud). De asemenea, orașele situate în apropierea liniei frontului se confruntă cu întreruperi masive ale alimentării cu energie electrică și agent termic de mai multe zile.

„În unele orașe și regiuni, pregătirile pentru sezonul rece au eșuat complet. În primele două zile de mandat am constatat că multe lucruri stagnează în mod clar”, a declarat Șmîgal în fața legislativului ucrainean.

Infrastructura energetică, țintă constantă

Ministrul energiei a subliniat că nu a mai rămas nicio centrală electrică din Ucraina care să nu fi fost atacată de forțele ruse. Loviturile sistematice asupra rețelelor de producție și distribuție au slăbit semnificativ capacitatea statului de a asigura un flux stabil de energie.

Ca răspuns la escaladarea crizei, președintele Volodimir Zelenski a anunțat miercuri instituirea stării de urgență în sectorul energetic, cu scopul de a accelera măsurile de refacere și de a limita impactul întreruperilor de curent asupra populației.

Măsuri urgente pentru combaterea crizei energetice din Ucraina

În contextul crizei energetice din Ucraina, Denis Șmîgal, fost prim-ministru și ministru al apărării, a ordonat importuri de urgență de energie electrică. Totodată, acesta a precizat că Ucraina trebuie să instaleze o capacitate suplimentară de generare a energiei electrice cuprinsă între 2,2 și 2,7 gigawați până la sfârșitul anului 2026, pentru a putea acoperi nevoile de consum ale populației și economiei.

Autoritățile ucrainene avertizează că lunile de iarnă vor fi extrem de dificile, iar stabilizarea sectorului energetic depinde atât de sprijinul internațional, cât și de capacitatea rapidă de reconstrucție a infrastructurii distruse.