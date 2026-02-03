Liderii traficului aerian european s-au reunit la București. „ROMATSA, un partener esențial pentru EUROCONTROL în gestionarea spațiului aerian în sud-estul continentului”

Cuvintele-cheie ale evenimentului organizat de ROMATSA la București, în actaalul context global au fost siguranță, modernizare și cooperare civil–militară.

Evenimentul a reunit reprezentanți de vârf ai instituțiilor europene și ai comunității operaționale de trafic aerian: Comisia Europeană (DG MOVE), EUROCONTROL, SESAR Deployment Manager, SESAR3 Joint Undertaking, European Defence Agency, European Union Aviation Safety Agency (EASA), companii aeriene și furnizori europeni de servicii de navigație aeriană, precum și parteneri industriali.

La sesiunea de deschidere a evenimentului au participat Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, general-locotenent Leonard-Gabriel Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Române, Nicolae Stoica, Director General al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), și Adrian Cojoc, director general ROMATSA.

„Vorbitorii au conturat mesajul comun al evenimentului: un spațiu aerian european care rămâne sigur și predictibil are nevoie de reziliență și flexibilitate operațională, de cooperare civil-militară solidă și de modernizare accelerată, susținută de interoperabilitate și investiții în infrastructura critică”, potrivit organizatorilor.

Irinel Ionel Scrioșteanu: ROMATSA se dovedește a fi un pionier în ceea ce privește digitalizarea între acest domeniu

„Evenimentul este foarte important pentru că interoperabilitatea sistemelor europene de trafic aerian, care au fost supuse unei presiuni foarte mari generate de pandemie, de războiul din Ucraina, a arătat că această colaborare dintre țările europene în domeniu este foarte importantă, iar ROMATSA se dovedește a fi un pionier în ceea ce privește digitalizarea în acest domeniu. Nu întâmplător se întâmplă să avem această conferință la București pentru că ceea ce face ROMATSA este de luat de bună practică de către Comisia Europeană, Eurocontrol și alte organisme și chiar și țări europene”, a declarat pentru Mediafax Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prezent la eveniment

Secretarul de stat a lăudat profesioniștii ROMATSA, care funcționează ca o regie autonomă de interes național, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și cu o activitate derulată conform standardelor internaționale

„Sunt oameni care nu se văd atunci când zboară un avion, dar care au un impact foarte mare în ceea ce privește siguranța traficului aerian, dirijarea zborurilor, ei sunt cei care coordonează fiecare zbor în parte și se asigură că toate condițiile de zbor de pe aeroporturi, toate condițiile de relaționare între aeroporturi, între aeroporturi și aeronave sunt în cele mai bune condiții”, a subliniat demnitarul.

Activitatea ROMATSA și profesionalismul echipei este cu atât mai importantă în prezent, în contextul războiului de la granița României.

„Avem și acestă provocare de cooperare civil-militară, utilizarea duală a infrastructurilor în contextul nou creat de războiul din Ucraina este foarte import”, a precizat secretarul de stat.

Programul de finanțare creat pentru creșterea capabilităților de apărare nu include o linie pentru investiții în acest domeniu al coordonării pe zona de aviație, dar așa cum a detaliat Irinel Ionel Scrioșteanu pentru Mediafax, investițiile țin cont de toate componentele pe care România le-a pregătit în ceea ce privește coordonarea infrastructurilor critice, indiferent de modul de transport, coordonarea lor și cooperarea în ceea ce privește utilizarea duală, civilă și militară.

Motto-ul ROMATSA: „Pe primul loc siguranța”

Directorul general al ROMATSA a subliniat, într-o declarație pentru Mediafax, că ROMATSA s-a concentrat dintotdeauna pe siguranța zborului.

Înființată în 1991, ROMATSA are drept obiectiv prioritar furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiții IFR (reguli de zbor după instrumente) în spațiul aerian al României precum și orice alt spațiu aerian delegat României prin acorduri internaționale. Aceasta asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea și integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL), și asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară.

„ROMATSA nu este doar un pionier la nivel european, este un pionier la nivel mondial, suntem prima țară care a implementat funcționalitățile FF-ICE (funcționalități de colectare și prelucrare a datelor – flight and flow information for a collaborative enivronment – n.r.), impuse prin regulamentul european”, a subliniat Adrian Cojoc, directorul general ROMATSA, pentru Mediafax.

„Întotdeauna ROMATSA a fost concentrată pe siguranța zborului, este principala noastră preocupare și împreună cu toți actorii la nivel european ne concentrăm pe acest aspect. Sunt reprezentanți la nivel de top de la Comisia Europeană, Eurocontrol, network manager din industrie, de la EASA, IATA și companiile aeriene”, a detaliat șeful ROMATSA.

Existența războiului la granița de nord a țării este o provocare pentru companie, dar rutele alese asigură un nivel maxim de siguranță pasagerilor

„Întotdeauna rutele sunt stabilite astfel încât să întrunească cerințele de siguranță. Și așa cum am zis, principala preocupare în general în domeniul aviației civile este cea legată de siguranță, de altfel și motto-ul ROMATSA este „Safety first”, deci „Pe primul loc siguranța” și suntem, încă din 2022, la nivelul maxim de siguranță impus de Comisia Europeană”, a explicat Adrian Cojoc.

„Pasagerii, în ceea ce privește serviciile furnizate de ROMATSA și de întreaga rețea, nu trebuie să își facă niciun fel de proobleme. Contextul geopolitic într-adevăr unul extrem de complex, dar tocmai de aceea am reunit aici toți actorii implicați în toată rețeaua europeană, astfel încât împreună – denumirea conferinței este Reziliența și modernizare întregii rețele – prin urmare pe asta concentrăm împreună”, a precizat șeful ROMATSA.

Marius Cojoc a explicat, așa cum a amintit și reprezentantul Eurocontrol, că există un plan ce vizează spațiul aerian din Ucraina după încetarea războiului.

„Se va face o recuperare graduală. S-a încercat o menținere a competențelor controlorilor de trafic aerian din Ucraina și cu sprijinul nostru și cu sprijinul Eurocontrol, există un fond de solidaritate, și ne-am dat toți concursul astfel încât la momentul redeschiderii spațiului aerian să fim pregătiți”, a conchis șeful ROMATSA.

„Au manifestat o adaptabilitate și o flexibilitate extraordinară”

Reprezentantul EUROCONTROL la eveniment, românul Răzvan Bucuroiu, Head of Network Strategy and Development la Eurocontrol, a sintetizat rolul asumat în premieră de ROMATSA pentru siguranța zborurilor.

„ROMATSA este furnizorul de servicii de trafic aerian, ei controlează toate zborurile care traversează spațiul aerian românesc, sunt un partener esențial pentru noi, pentru EUROCONTROL în gestionarea spațiului aerian în sud-estul Europei, în special în condițiile de criză pe care le avem acum la interfața cu Ucraina, cu războiul din Ucraina. Au manifestat o adaptabilitate și o flexibilitate extraordinară, au fost gata în orice moment să facă față oricăror provocări în contextul geopolitic actual, dar în același timp și în cooperarea cu noi și modul în care am reușit să planificăm împreună fluxurile de trafic și este important de remarcat cooperare lor extraordinară cu autoritățile europene și EUROCONTROL, ROMATSA fiind primul organism de control de trafic aerian din lume care a implementat începând cu 1 ianuarie 2026 un concept operațional de foarte mare amploare. Sunt primii din lume, l-au implementat cu succes și toată lumea are de învățat în momentul de față de la ei”, a declarat oficialul EUROCONTROL, la întrebarea Mediafax.

Mai concret, noul concept operațional înseamnă furnizarea către controlul traficului aerian de date mult mai precise, referitoare la fiecare zbor care traversează spațiul aerian.

„ROMATSA a implementat acest sistem, au posibilitatea să proceseze în momentul de față aceste date. În aceste condiții va crește siguranța navigației aeriene, va crește flexibilitatea operării spațiului aerian și va exista o mult mai mare adaptabilitate la cerințele traficului aerian în Europa”, a detaliat Răzvan Bucuroiu.

Oficialul EUROCONTROL a confirmat, la întrebarea reporterului Mediafax, că există un plan pentru recuperarea spațiului aerian ucrainean odată terminat războiul actual.

„Acest plan există, noi la EUROCONTROL avem deja stabilit un concept pentru reintegrarea spațiului aerian ucrainean, suntem în contact cu ei permanent. Acesta poate fi pus în operare în orice moment, în condițiile în care situația politică și securitară o va permite. Ne vom pregăti, ne pregătim pentru acest lucru. În același timp, asigurăm cooperarea cu toate statele care se află la interfața cu Ucraina, pentru ca și ele să fie gata pentru acest moment, pe care-l așteptăm cu toții, încheierea războiului și integrarea spațiului aerian”, a conchis oficialul EUROCONTROL.

Reprezentanta Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (European Union Aviation Safety Agency) a subliniat importanța organizării acestor evenimente pentru a colecționa bunele practici în domeniu.

„Pentru EASA, în calitate de autoritate a aviației civile, este important să fie prezentă la astfel de evenimente și să asculte și să experimenteze de la fața locului modul în care (toți actorii – n.r.) asigură reziliența în situații geopolitice dificile, cum se adaptează și cum sunt flexibili pentru a gestiona operațiunile zilnice, asigurând în același timp siguranța și respectarea cerințelor de siguranță. Așadar, ne învățăm toate aceste lecții, toate aceste bune experiențe și practici de la toți actorii, de la părțile interesate operaționale, ceea ce fac zi de zi, vom lua această experiență acasă și, bineînțeles, vom reflecta la modul în care putem, din partea agenției, să sprijinim mai bine părțile interesate operaționale pentru a-și continua desfășurarea operațiunilor într-un mod sigur, eficient și securizat”, spune Maria Algas Ruiz, de la EASA.

Cerințe crescute de reziliență

Lucrările conferinței au continuat cu keynote dialogue-ul „Europe’s airspace in a new strategic reality”, moderat de Predrag Vranjkovic (EUROCONTROL), cu participarea unor importanți oficiali UE și din Ucraina: Maria De Las Flores Díaz Pulido – șefa unității responsabile de politica europeană în domeniul traficului aerian în cadrul Comisiei Europene (Direcția Generală Mobilitate și Transport), Iacopo Prissinotti – Director al Network Manager-ului EUROCONTROL, organismul care coordonează fluxurile de trafic aerian la nivel european și decide modul în care se gestionează restricțiile și reconfigurările de rute (inclusiv ca urmare a războiului din Ucraina), Mariagrazia La Piscopia – Director Executiv al SESAR Deployment Manager, responsabilă de coordonarea proiectelor europene de modernizare și de finanțări UE pentru infrastructura de management al traficului aerian și Andryi Yermak, director general al Uksatse, furnizorul de servicii de trafic aerian din Ucraina.

Potrivit organizatorilor, discuția a vizat modul în care Europa poate menține siguranța, predictibilitatea și performanța rețelei într-un context caracterizat de volatilitate geopolitică, cerințe crescute de reziliență și integrarea dimensiunii civil–militare.

Agenda conferinței include paneluri dedicate rezilienței la granițele Europei și cooperării civil–militare, digitalizării și interoperabilității, finanțării modernizării și performanței în domeniul serviciilor de trafic aerian.

„Punctul de referință al conferinței îl reprezintă demonstrația operațională FF-ICE (digitalizarea planurilor de zbor), prezentată în marja evenimentului, ca exemplu concret de modernizare aplicată în operațiuni. Implementarea FF-ICE de către ROMATSA, realizată cu finanțare UE prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) și sub coordonarea SESAR Deployment Manager, poziționează ROMATSA ca lider în implementarea acestui concept la nivel internațional”, au transmis oficialii.