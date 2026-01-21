Primele declarații ale noului șef al TAROM de la preluarea mandatului interimar. Care sunt prioritățile lui Bogdan Costaș

Directorul general interimar al TAROM, numit de Consiliul de Administrație, așa cum anunțase în premieră Mediafax, începând din 15 ianuarie, își propune în primul rând să accelereze implementarea planului esențial de restructurare a companiei, aprobat de Comisia Europeană și care ar trebui dus la bun sfârșit în acest an.

Director cu licență de pilot

Fost director general al ROMAERO, companie de la conducerea căreia și-a dat demisia, Bogdan Costaș a preluat interimar conducerea operatorului aviatic național, după demisia lui Costin Iordache.

Bogdan Costaș, licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing, are o experiență în management de 20 de ani în companii relevante la nivel național, precum ROMATSA R.A, ROMAERO S.A., Aviația Utilitară București S.A. sau IAR Ghimbav.

Mai mult, actualul director general interimar al TAROM are și licență de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 și R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire și zbor privat, recunoscute pentru cerințele ridicate de precizie și disciplină în pilotaj.

„Trebuie să fim cu toții conștienți că TAROM merită o abordare de business corectă pentru a fii competitivă”

Din 15 ianuarie ați preluat mandatul de director general interimar. Care sunt prioritățile dvs în cele cinci luni în această funcție?

Bogdan Costaș: Începând cu 15 ianuarie, am preluat mandatul de Director General interimar al TAROM, o companie care, chiar și în perioadele dificile pe care le-a traversat, a continuat să fie un reper strategic și unul dintre cele mai cunoscute branduri naționale. Este pentru mine atât o onoare, cât și o responsabilitate pe care mi-am asumat-o cu determinare.

De-a lungul parcursului meu profesional, am avut ocazia să înțeleg în profunzime industria aviației, dar și modul în care pot fi gestionate eficient perioadele de tranziție. Sunt convins că soluțiile durabile vin dintr-o evaluare corectă a realităților și din asumarea unor decizii ferme, orientate spre performanță și stabilitate. Acest tip de evaluare a fost printre primele acțiuni spre care mi-am orientat echipa în aceasta primă săptămână.

Pentru mine este clar că prioritățile pentru următoarele cinci luni sunt direct legate de obiectivul major al organizației: implementarea Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen estimat de 31 decembrie 2026.

În acest context, voi concentra mandatul interimar pe accelerarea implementării planului de restructurare, respectiv stabilirea unui calendar de lucru actualizat, cu etape, responsabili și indicatori clari, astfel încât să menținem ritmul necesar pentru respectarea deadline-ului din 2026. O altă direcție prioritară este stabilitatea operațională și financiară a companiei, ce presupune continuitatea activității curente și un control strict al execuției bugetare, în linie cu cerințele și angajamentele asumate prin plan.

Reporter: Aveți în plan schimbări la nivel de personal?

Bogdan Costaș: Îmi doresc ca, alături de o echipă serioasă, dedicată și bine pregătită, să avem în TAROM o mai bună coagulare de forțe profesionale pentru claritate internă asupra priorităților, responsabilităților și a modului de lucru, astfel încât să creștem capacitatea de execuție în perioada următoare. O echipă cu profil profesionist va avea întreaga mea deschidere. Trebuie să fim cu toții conștienți că TAROM merită o abordare de business corectă pentru a fii competitivă într-o industrie extrem de dinamică, în condițiile specifice unei companii naționale de stat.

Reporter: În acest interval de cinci luni al mandatului dvs, va trebui declanșată și procedura de selecție pentru noul șef. Intenționați să candidați pentru un mandat plin?

Bogdan Costaș: În ceea ce privește o eventuală candidatură pentru postul de director general, îmi doresc să evit orice percepție de conflict de interese pe durata mandatului interimar. Voi lua o decizie în acest sens după ce cadrul și calendarul selecției sunt aprobate și există reguli clare privind rolul meu în proces.

Nu exclud să candidez dacă regulile permit, însă prioritatea mea rămân rezultatele din mandatul interimar și menținerea traiectoriei companiei pentru îndeplinirea țintelor din Planul de restructurare.

Fișă de companie

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM, înființată în 1954, este o societate comercială cu capital majoritar de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care deține pachetul majoritar de acțiuni (97,2%). Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), iar din 25 iunie 2010, și a Alianţei SkyTeam.

Potrivit oficialilor, rezultatele obținute de companie în ultimii ani reprezintă o premieră pentru ultimele două decenii: pierderile au scăzut de la 430 milioane lei în 2020, la 87 milioane lei în 2023, 2024 – profit de aproximativ 292 milioane lei, și 2025 – profit brut estimat 2,38 milioane de lei.

Transportatorul național al României deținea anul trecut o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Dintre cele 18 aeronave, 14 sunt în utilizarea curentă, iar patru Airbus 318 au ieșit din flotă după ce au fost vândute către o companie din Marea Britanie.