Bogdan Costaș, numit director general interimar la TAROM

Așa cum MEDIAFAX scria încă de marți dimineața, Bogdan Costaș, fost director general al ROMAERO, companie de la conducerea căreia și-a dat demisia, preia interimar conducerea operatorului aviatic național, după demisia lui Costin Iordache.

Bogdan Costaș, licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing, are o experiență în management de 20 de ani în companii relevante la nivel național, precum ROMATSA R.A, ROMAERO S.A., Aviația Utilitară București S.A. sau IAR Ghimbav.

„Experiența sa în domeniul aviației este completată de licența de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 și R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire și zbor privat, recunoscute pentru cerințele ridicate de precizie și disciplină în pilotaj”, transmite miercuri compania într-un comunicat.

Conform acestuia, Consiliul de Administrație a luat în calcul asigurarea continuității activității companiei și prioritizarea acțiunilor asumate.

Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare și a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung.

Mandatul lui Costaș Bogdan debutează efectiv în 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului lui Costin Iordache.

„Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom și a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acționar al Tarom”, arată compania.

Aceasta anunță că, în 2026, își va actualiza planul de business, ținând cont atât de tendințele pieții concurențiale în care își desfășoara activitatea, cât și de Planul de restructurare care are un termen agreat, de 30 decembrie a.c.