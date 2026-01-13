Consiliul de Administrație al TAROM va numi azi un nou director general. Bogdan Costaș, fost șef al ROMAERO plecat prin demisie, va prelua mandatul lui Costin Iordache

Consiliul de Administație se va reuni marți pentru a decide numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general inrerimar, începând cu data de 15 ianuarie, dată la care încetează oficial mandatul lui Constin Iordache, arată sursele Mediafax.

Mandatul este de cel mult cinci luni, conform legii privind guvernanța corporativă, care prevede acest termen pentruu derularea procedurilor standard de selecție pentru un director general plin.

Traseul numirilor și al demisiilor

Costin Iordache și-a dat demisia de la șefia TAROM pe 19 decembrie, din motive personale, după cum a anunțat compania și a rămas în funcție până joi, 15 ianuarie. El a fost numit de Consiliul de Administrație al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene a României (TAROM) în funcția de director general la începutul lui ianuarie 2024, după ce fostul titular, Bogdan Popescu, numit în octombrie 2023, a demisionat în decembrie 2023.

Bogdan Costaș este ultimul director general al ROMAERO, companie aflată în insolvență, de la conducerea căreia a plecat prin demisie.

„Având în vedere acceptarea de către Administratorul Special și Administratorul Judiciar a demisiei domnului Bogdan COSTAȘ din funcția de Director General al ROMAERO S.A., cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile lucrătoare, calculat începând cu dată înregistrării demisiei, respectiv 18.09.2025. ROMAERO S.A. informează publicul și investitorii că mandatul de Director General al domnului Bogdan COSTAS va înceta începând cu data de 09.10.2025”, anunța compania printr-o informare la Bursa de Valori București (BVB).

De la acel moment, noua conducere a companiei nu a identificat un nou candidat pentru a ocupa funcția.

„În prezent, doamna Aurora-Speranța Munteanu (noul administrator special – n.r.), împreună cu echipa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Romaero S.A., analizează CV-urile transmise de specialiști cu experiență juridică, economică și managerială, interesați să contribuie la redresarea companiilor de stat, ca urmare a apelului public lansat de ministrul Radu Miruță. În cadrul acestui proces de selecție pentru ocuparea poziției de director general, au fost deja realizate interviuri preliminare cu o parte dintre candidații selectați, urmând ca în cel mai scurt timp să fie comunicată decizia finală”, au răspuns oficialii Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care controlează Romaero, într-un răspuns pentru Mediafaxm publicat pe 15 octombrie.

Principalul acționat al Romaero este statul român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului care 56,71%) urmat de Longshield Investment Group S.A. (23,24%) și Fondul Proprietatea (18,87%).

Rezultatele TAROM

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM, înființată în 1954, este o societate comercială cu capital majoritar de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care deține pachetul majoritar de acțiuni (97,2%).

Potrivit oficialilor, rezultatele obținute de companie în ultimii ani reprezintă o premieră pentru ultimele două decenii: pierderile au scăzut de la 430 milioane lei în 2020, la 87 milioane lei în 2023, 2024 – profit de aproximativ 292 milioane lei, și 2025 – profit brut estimat 2,38 milioane de lei.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), iar din 25 iunie 2010, și a Alianţei SkyTeam.

Transportatorul național al României deținea anul trecut o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Dintre cele 18 aeronave, 14 sunt în utilizarea curentă, iar patru Airbus 318 au ieșit din flotă după ce au fost vândute către o companie din Marea Britanie.