Bogdan Costaș demisionează de la conducerea Romaero. Ministrul Radu Miruță vorbește despre redresare

Ministrul a explicat că, înainte de demisie, fusese planificată o întâlnire de analiză a situației financiare și a contractelor companiei, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu. El a menționat că datoriile curente ale Romaero au crescut într-o lună de la 15 la 19 milioane de lei, conform raportului administratorului judiciar.

„Nu am avut încă vreo discuție cu domnul Costaș cu privire la plecarea sau rămânerea dumnealui la conducerea ROMAERO. Am desemnat un coleg care, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu, să analizeze situația financiară și contractele. Era planificată o întâlnire de analiză luni. Brusc, domnul Costaș, din câte înțeleg, vrea să plece. Domnia sa știe de ce si mai ales de ce se grăbește să facă asta. Eu nu fac speculații, vorbesc pe date. Și datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Radu Miruță a anunțat recent desemnarea lui Cătălin Prunariu în calitate de administrator special al companiei de stat Romaero, mandat ce urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor în data de 29 septembrie.

„Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spațiu pentru jocuri de culise, există profesioniști care vin să pună umărul la reconstrucția ei și să caute soluții reale pentru viitor. Îi mulțumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea de a se implica direct și de a contribui la transformarea ROMAERO într-o companie-model. Nu e vorba de politică, nu ne știam înainte, e vorba de profesioniști care vor să facă treabă”, a mai spus ministrul Radu Miruță.

„ROMAERO are potențialul să devină un jucător european de top în industria de reparații și mentenanță aviatică. Analizele arată clar asta. Lupta mea e simplă: să scoatem la lumină ce are România mai bun și să punem pe picioare companii care pot străluci în Europa”, a încheiat ministrul.