Un deputat critică afirmațiile lui Miruță: Nu-l votez, că e rasist / Ce prevede, însă, procedura de schimbare a unui ministru

Nicolae Păun îl critică dur pe actualul ministru al Economiei, vehiculat de conducerea USR pentru portofoliul Apărării, invocând o declarație făcută de Radu Miruță în cadrul emisiunii România Politică, difuzată de Prima News, „Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca țiganul cu cortul”, afirmație considerată de deputatul romilor „profund jignitoare și inacceptabilă pentru un demnitar de rang înalt”.

„Un stereotip care stigmatizează cea mai oropsită minoritate”

„O astfel de declarație, venită din partea unui politician care aspiră la conducerea Ministerului Apărării, amplifică un stereotip discriminatoriu și stigmatizează cea mai oropsită minoritate etnică din România”, a transmis Nicolae Păun într-un comunicat oficial.

Deputatul reamintește că expresia invocată are origini istorice dureroase, din perioada sclaviei romilor. „Timp de 500 de ani, romii au fost forțați de boierii români să se mute cu cortul de pe o moșie pe alta, fiind exploatați în condiții inumane. Această expresie nu este una neutră, ci poartă încărcătura unei istorii de suferință și umilință”, subliniază Păun.

Critici la adresa USR

Nicolae Păun afirmă că astfel de atitudini explică lipsa unor politici reale pentru incluziunea romilor în perioada în care miniștrii USR au făcut parte din Guvern.

„Acum îmi explic de ce miniștrii USR nu au făcut nimic concret pentru minoritatea romă”, a declarat deputatul.

Solicitare către CNCD

În final, reprezentantul romilor anunță că va vota împotriva învestirii lui Radu Miruță în Parlament și cere Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să se autosesizeze și să analizeze declarațiile ministrului, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

„Un asemenea limbaj este incompatibil cu funcția de ministru al României, cu atât mai mult cu cea de ministru al Apărării”, a concluzionat Nicolae Păun.

Ce prevede procedura de schimbare a unui ministru

Potrivit Constituției României, procedura de schimbare a unui ministru presupune doar ca prim-ministrul să înainteze propunerea, iar Președintele României să dispună revocarea și numirea noului membru al Guvernului, conform articolului 85. Votul Parlamentului este necesar doar în situația în care se modifică structura sau compoziția politică a Guvernului. În cazul unei simple remanieri, fără schimbarea formulei politice, învestirea noului ministru nu trece prin votul Legislativului.