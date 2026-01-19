Reprezentantul romilor: nu e corect să crească taxele locale în cartierele de romi la fel ca în cele locuite de români

Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa” a anunțat că luni a participat la ședința Coaliției de Guvernare pentru a atrage atenția asupra problemelor romilor din România

„Astăzi, am participat din partea Grupului pentru Minoritățile Naționale la ședința Coaliției de Guvernare, unde, pe lângă ordinea subiectelor deja stabilită, am atras atenția membrilor Coaliției de Guvernare și asupra problemelor stringente cu care se confruntă azi romii din România. În opinia mea, 3 probleme ale romilor sunt esențiale în momentul de față și consider că actualul guvern condus de Ilie Bolojan ar trebuie să le rezolve”, a explicat Nicolae Păun.

Prima problema pe lista lui Păun este abandonul școlar

„Am atras atenția membrilor Coaliției de Guvernare asupra problemei abandonului școlar din comunitățile de romi, deoarece în ultimele luni a crescut alarmant. În contextul în care Guvernul Bolojan are de gând să reducă cu 10% cheltuielile cu personalul din învățământ, consider că primele care vor fi afectate sunt comunitățile sărace și vulnerabile, care sunt locuite în majoritate de către romi”, a spus Păun.

Nicolae Păun vrea ca romii să plătească taxe și impozite mai mici

De asemenea, el a cerut ca taxele și impozitele pentru romi să fie conforme cu condițiile de trai.

„Problema taxelor și impozitelor locale aplicate unitar cu majorări procentuale între 70% și 150% de la 1 ianuarie 2026 este gravă. Consider că nu e corect din partea primăriilor să majoreze taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi la fel ca în cele locuite de români, în contextul în care romii nu au acte legale pe casele și terenurile unde și-au construit locuințele, iar canalizarea, asfaltul și iluminatul public lipsesc cu desăvârșire. Le-am explicat membrilor Coaliției de Guvernare că taxele și impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit pe care UAT-urile le asigură locuitorilor săi”, a adăugat Nicolae Păun.

Totodată, el a cerut Guvernului Bolojan să ceară primarilor să facă acte de proprietate pe casele și terenurile unde locuiesc romii. Păun susține că există 30.000 de astfel de cazuri în toată țară.

Reprezentantul romilor sprijinit de UDMR, PSD și minorități

Al treilea punct vizează aplicarea prevederilor Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România.

„I-am explicat premierului Ilie Bolojan că pe noi, cei de la Partida Romilor, făcând parte din Grupul Minorităților Naționale, nu ne interesează funcțiile, ci să vedem voința politică pusă la treabă în interesul romilor din România. Am solicitat aplicarea prevederilor Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor din România, pe care Guvernul României și-a asumat-o și a votat-o. La toate aceste 3 puncte au fost de acord cu mine și m-au sprijinit reprezentanții UDMR, PSD și cei ai Minorităților”, a transmis Nicolae Păun.

Mesaj pentru romi

La final, el a avut un mesaj pentru reprezentanții comunității sale.

„Am scris această postare pentru a arăta celor care mă bălăcăresc pe rețelele de socializare că unii lideri ai romilor, în speță cei de la Partida Romilor, chiar se zbat pentru îmbunătățirea situației romilor din România și cer măsuri concrete de la cei care conduc această țară. Problemele care mă interesează sunt cele menționate mai sus. Bârfele nu ajung la urechile mele, indiferent de unde vin. Eu încerc să-mi fac treaba așa cum cred eu că este mai bine pentru romi, fără să jignesc pe nimeni”, a precizat Nicolae Păun adăugând că se adresează „prietenilor” săi și celor cu bună credință.