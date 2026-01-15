Nicolae Păun trimite o scrisoare deschisă către Ilie Bolojan: „De ce trebuie să fim primii sacrificați?”

Parlamentarul susține că, în ultimele luni, a primit mii de sesizări de la familii de romi care acuză efectele negative ale măsurilor economice recente asupra traiului zilnic.

„Un segment important de populație, cetățenii români de etnie romă, se află într-o situație extrem de critică, deoarece traiul lor de zi cu zi se deteriorează cu viteză din cauza pierderii locurilor de muncă, a majorării taxelor și impozitelor locale, a scumpirii medicamentelor și a discriminării în instituțiile publice”, afirmă Nicolae Păun în scrisoarea adresată premierului.

În document, deputatul face referire la cazuri concrete semnalate din teritoriu, inclusiv la un tânăr din Buzău care ar fi decedat în spital din cauza tratamentului discriminatoriu, precum și la un incident mai vechi de la Urziceni, unde o femeie romă ar fi fost lăsată să nască în fața unității medicale. Totodată, Păun susține că romii ar fi printre primii vizați de disponibilizări în companii și instituții de stat, chiar și în lipsa unor motive profesionale.

„Cum explicați faptul că, în anumite concedieri, primii pe listă sunt romii, deși erau buni în meseria lor și nu li s-a reproșat nimic din punct de vedere profesional?”, întreabă deputatul.

Parlamentarul mai atrage atenția asupra majorării cu 70% până la 150% a taxelor și impozitelor locale pentru locuințele aflate la periferia localităților, multe dintre ele neracordate la utilități și neintabulate, precum și asupra creșterii abandonului școlar în rândul copiilor romi.

Potrivit acestuia, situația economică dificilă a familiilor, inflația și lipsa resurselor minime pentru școală ar fi determinat o creștere a abandonului școlar cu aproximativ 15%.

„Pentru romii din cele peste 400 de comunități din România, lipsa canalizării, a gazelor și a energiei electrice nu este o excepție, ci o realitate zilnică. Proiectele europene nu ajung în cartierele de romi, iar autoritățile se limitează la promisiuni”, mai afirmă Păun.

În scrisoare este menționat și sprijinul electoral acordat de Partida Romilor Partidului Național Liberal la ultimele rânduri de alegeri, în mai multe județe, printre care Bihor, Cluj, Brașov, Constanța și Prahova. Deputatul susține că, deși a existat un acord de colaborare electorală, angajamentele privind îmbunătățirea situației romilor nu ar fi fost respectate.

„Romii s-au ținut de cuvânt, dar conducerea PNL a uitat de acordul încheiat, care viza îmbunătățirea situației cetățenilor romi prin programul de guvernare 2024–2028”, se arată în document.

În final, Nicolae Păun critică faptul că măsurile de austeritate ar afecta în special populația săracă, în timp ce, în opinia sa, nu ar fi reduse veniturile din instituții precum ASF, BNR sau companii de stat.

Deputatul avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, comunitățile de romi ar putea sancționa clasa politică la viitoarele alegeri.

„Dacă așa înțelege Guvernul condus de dumneavoastră să ne trateze, vă anunț că mai urmează și alte alegeri. Nu este prima dată când ni se promit lucruri mari și apoi suntem uitați”, conchide Nicolae Păun.