Întâlnire între ministrul Apărării și ambasadorul Germaniei la București. Care a fost agenda discuțiilor

Marți, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut, la sediul MApN, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. Angela Ganninger.

Potrivit unui comunicat de presă emis, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, atât în contextul provocărilor de securitate din regiune, cât și la nivel european și global, inclusiv din perspectiva asigurării stabilității strategice în zona Mării Negre.

În plus, în cadrul discuțiilor a fost abordată și colaborarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene, cu accent pe pregătirile reuniunilor la nivel înalt care vor avea loc în perioada următoare.

Totodată, au fost trecute în revistă principalele aspecte ale cooperării tehnico-militare și industriale, în contextul implementării instrumentului financiar SAFE.

Ministrul Radu Miruță a transmis mulțumiri, pe această cale, părții germane, pentru contribuția semnificativă a Berlinului la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special prin implicarea activă în Misiunea Întărită de Poliție Aeriană desfășurată în România.