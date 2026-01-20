Prima pagină » Politic » Întâlnire între ministrul Apărării și ambasadorul Germaniei la București. Care a fost agenda discuțiilor

Întâlnire între ministrul Apărării și ambasadorul Germaniei la București. Care a fost agenda discuțiilor

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut marți, la sediul MApN, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. Angela Ganninger.
Întâlnire între ministrul Apărării și ambasadorul Germaniei la București. Care a fost agenda discuțiilor
Sursă foto: Adreea Alexandru / Mediafax Foto
Departamentul Politic
20 ian. 2026, 21:16, Politic

Marți, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut, la sediul MApN, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. Angela Ganninger.

Potrivit unui comunicat de presă emis, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, atât în contextul provocărilor de securitate din regiune, cât și la nivel european și global, inclusiv din perspectiva asigurării stabilității strategice în zona Mării Negre.

În plus, în cadrul discuțiilor a fost abordată și colaborarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene, cu accent pe pregătirile reuniunilor la nivel înalt care vor avea loc în perioada următoare.

Totodată, au fost trecute în revistă principalele aspecte ale cooperării tehnico-militare și industriale, în contextul implementării instrumentului financiar SAFE.

Ministrul Radu Miruță a transmis mulțumiri, pe această cale, părții germane, pentru contribuția semnificativă a Berlinului la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special prin implicarea activă în Misiunea Întărită de Poliție Aeriană desfășurată în România.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor