Radu Miruță la manifestările de Ziua Unirii Principatelor: „Nimic din ce s-a întâmplat cu adevărat important în țara asta nu s-a reușit fără unitate și solidaritate”

Vicepremierul României, Radu Miruță, a participat sâmbătă la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Focșani, alături de președintele Nicușor Dan.

Acesta a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului și a participanților la eveniment.

Radu Miruță a vorbit despre cât de importante sunt unitatea, solidaritatea și responsabilitatea civică, făcând legătura între actul istoric al României de acum 167 de ani.

„Doamnelor și domnilor, dragi focșăneni, nimic din ce s-a întâmplat cu adevărat important în țara asta nu s-a reușit fără unitate și fără solidaritate. Și dacă avem puterea să ne gândim câteva fracțiuni de secundă derulând așa cam ce a fost aici acum 167 de ani, am conștientiza că aici era o graniță administrativă, cei drept, între Moldova și Țara Românească. Dar dincolo de linia asta de demarcație, nu au reușit și linia asta de demarcație nu a reușit niciodată să despartă inimile oamenilor”, a afirmat vicepremierul.

Vicepremierul a spus că actul de Unire din anul 1859 a fost mai mult decât un gest festiv, a fost un act de curaj al oamenilor care au înțeles că doar prin unitate pot depăși problemele din țară.

„Unitatea a fost răspunsul acelor oameni la vulnerabilitățile vremurilor. Și dacă privim sincer în jurul nostru, trebuie să recunoaștem că nici astăzi nu sunt vremuri neapărat foarte bune. Românii sunt obosiți. Obosiți de scumpiri, obosiți de nesiguranță, obosiți de promisiuni. Mulți părinți se întreabă dacă vor putea să le ofere copiilor lor un trai mai bun. Mulți tineri, pe bună dreptate, se gândesc dacă viitorul pentru ei este mai bun aici sau este mai bun în altă țară. Mulți bătrâni își numără cu atenție fiecare ban, însă își numără cu demnitate”, a declarat Miruță.

Miruță a mai afirmat că, în fața provocărilor, România are nevoie de sinceritate, de responsabilitate și de prioritizarea interesului național, mai presus de orice preocupare personală.

„În fața acestor realități nu avem voie să ne ascundem după vorbe mari. Și trebuie să spunem răspicat și trebuie să spunem adevărul că da, trecem printr-o situație economică mai grea din cauza unor decizii care n-au fost luate cu gândul neapărat la interesul oamenilor. Însă unirea de la 1859 ne lasă și astăzi o lecție simplă și actuală și pentru astăzi: atunci când reușim să punem interesul național mai presus de orgolii, România merge înainte. Atunci când reușim să ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă gândim diferit, devenim mai puternici. Când lucrăm împreună, nu ne mai poate învinge nici sărăcia, nici frica și nici dezbinarea”, a spus Radu Miruță.

În discursul său, vicepremierul a declarat că încrederii între cetățeni și instituții are o însemnătate majoră, alături de rolului militarilor români care sunt apreciați pentru munca lor.

„Astăzi România nu are nevoie de o unire a granițelor. România astăzi are nevoie de a uni încrederea. Pentru că fără a uni încrederea asta nici cei care astăzi consideră că lucrurile nu se întâmplă bine nu vor avea pasul 2 rezolvându-le problema pe care o revendică astăzi. Doar cu încredere și cu indicarea încrederii către persoanele care nu au fost vinovate pentru anumite situații putem să mergem mai departe. Armata României este expresia concretă a acestei solidarități. Militarii români își îndeplinesc misiunile cu profesionalism atât în țară cât și în afara ei și nu apără doar granițe, apără niște valori fundamentale, apără libertatea, apără democrația, apără pacea”, a declarat Radu Miruță.

„De aici, din Focșani, oraș al Unirii, să ne aducem aminte că România s-a construit cu sacrificiu, dar cel mai important lucru e că s-a păstrat cu solidaritate. Și tot prin solidaritate o vom duce mai departe. La mulți ani celor care încă luptă, la mulți ani celor care iubesc România și la mulți ani celor care nu renunță”, a încheiat discursul Miruță.