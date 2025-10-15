Cine conduce acum Romaero, la șapte zile de când a încetat mandatul fostului director general, prin demisie, și de ce s-a retras Cătălin Prunariu? Răspunsul Ministerului Economiei

Compania Romaero, aflată în insolvență, nu mai are director general, de joia trecută, când a încetat mandatul lui Bogdan Costaș, care și-a înaintat demisia, care a fost acceptată de fostul administrator special, care a plecat de asemenea din companie, dar după ce a fost revocat.

Reprezentanții Ministerului Economiei au răspuns miercuri la solicitarea trimisă de Mediafax cu privire la noua conducere, marțea trecută, pe 7 octombrie, în contextul în care pe 9 octombrie înceta mandatul lui Bogdan Costaș.

În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romaero S.A., – întrunită pentru a doua oară, după ce în ziua precedentă mi se întrunise cvorum – a aprobat revocarea lui Ionel-Daniel Butunoiu din funcția de administrator special – cel care acceptase demisia lui Bogdan Costaș – și desemnarea Aurorei-Speranța Munteanu, în calitate de nou administrator special al societății, pe care oficialii ministerului spun că este un „profesionist cu experiență solidă în strategie, restructurări și atragerea de finanțări”.

„În prezent, doamna Aurora-Speranța Munteanu, împreună cu echipa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Romaero S.A., analizează CV-urile transmise de specialiști cu experiență juridică, economică și managerială, interesați să contribuie la redresarea companiilor de stat, ca urmare a apelului public lansat de ministrul Radu Miruță. În cadrul acestui proces de selecție pentru ocuparea poziției de director general, au fost deja realizate interviuri preliminare cu o parte dintre candidații selectați, urmând ca în cel mai scurt timp să fie comunicată decizia finală”, au răspuns oficialii privind la procesul de numire a unui nou director general.

În același timp, reprezentanții Ministerului Economiei au răspuns și rugămintea de a confirma informația – care la data de 7 octombrie era afltă din surse neoficiale – conform căreia Cătălin Prunariu nu mai era în cărți pentru postul de administrator special. Numele pilotului și directorului de zbor al Tarom fusese lansat în spațiul public pentru Romaero chiar de ministrul Radu Miruță.

„Referitor la domnul Cătălin Prunariu, precizăm că acesta s-a retras din procedura de numire în funcția de administrator special al Romaero S.A., decizia survenind ca urmare a unei interpretări a angajatorului său actual privind o potențială stare de incompatibilitate”, au transmis miercuri reprezentanții Ministerului Economiei.

La un pas să plătească despăgubiri de 17 milioane de dolari

Conform celor mai recente rezultate financiare oficiale, publicate pe 2 septembrie pe BVB, în primele șase luni ale anului 2025, ROMAERO a înregistrat un profit net de 2.519.830 lei, față de pierderea de 24.777.920 de lei din primul semestru din 2024.

Cifra de afaceri a crescut cu 56,59% față de 30 iunie 2024, de la 23.306.035 la 36.493.819 de lei.

Romaero activează în două domenii economice: servicii de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și respectiv producție industrială de aerostructuri și componente ale acestora.

Compania a anunțat oficial, pe 18 ianuarie 2024, la Bursa de Valori București, că a intrat în insolvență, după ce Tribunalul București a admis cererea privind deschiderea procedurii, înregistrată propriu-zis pe 27 decembrie 2023, după ce intenția fusese făcută publică pe 22 decembrie 2023.

Compania a avut, în 2022, o pierdere netă de 53,8 milioane de lei, după ce în anul precedent avusese un rezultat negativ de aproape 63 de milioane, conform raportului anual pe 2022, publicat în luna aprilie 2023 pe site-ul Bursei de Valori București.

În prezent, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este creditorul principal al companiei, după intrarea în insolvență.

La începutul lunii iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul înaintat de compania Romaero, acum aflată în insolvență, față de decizia Curții de Apel București, care o obligase să îi plătească omului de afaceri Cristian Sindie despăgubiri de 17 milioane de dolari pentru perioada în care acesta nu a putut beneficia de avionul care ajunsese în hangarul acesteia pentru a fi renovat, în urmă cu 17 ani. Decizia a fost casată de ICCJ și trimisă instanței inferioare spre rejudecare.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului deține pachetul majoritar de la Romaero (56,71%), urmat de Longshield Investment Group S.A. (23,24%) și Fondul Proprietatea (18,87%).