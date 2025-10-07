Acționarii Romaero, controlată de Ministerul Economiei, au ales un nou administrator special, după ce Cătălin Prunariu a ieșit din cărți. Ce remunerație va primi lunar

Trei sferturi din acționarii Romaero (75,59%), la care Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului deține pachetul majoritar (56,71%), urmat de Longshield Investment Group S.A. (23,24%) și Fondul Proprietatea (18,87%), au votat, la a doua convocare, revocarea și numirea unui nou administrator special.

La ședința convocată pentru luni, doar 18,88% din acționari au fost prezenți, procent insuficient pentru derularea votului.

În urmă dezbaterilor, AGOA a adoptat, cu unanimitate de voturi, revocarea lui Ionel-Daniel Butunoi din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.

Cu 75% din voturile exprimate, acționarii au votat-o pe Aurora-Speranța Munteanu în această calitate, potrivit informării companiei la Bursa de Valori București.

Contactat de Mediafax, Cătălin Prunariu nu a comentat încă decizia de a revizui oferta, după ce, la începutul lunii septembrie, confirmase a acceptat oferta ministrului Economiei pentru poziția de administrator special la Romaero, cu condiții.

Joi expiră mandatul directorului general demisionar

Tot marți, membrii AGOA au aprobat forma contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu administratorul special desemnat și a stabili remunerația administratorului special.

Acesta a fost stabilită în cuantum de 17.000 lei brut lunar, sumă care va fi plătită de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în temeiul art.52 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, compania in insolvență rămâne fără director general, joi, 9 octombrie, când expiră mandatul lui Bogdan Costaș, în urma demisiei, care fusese acceptată de administratorul special revocat marți și administratorul judiciar.

Reporterul Mediafax a solicitat Ministerului Economiei un punct de vedere privind persoana care ar urma să în succeadă în funcție.

Traseul numirii eșuate

Ministrul Radu Miruță postase, pe 28 august, pe contul de Facebook un clip video filmat la Romaero, în care apărea și Cătălin Prunariu și căruia îi mulțumea că a acceptat provocarea de a se implica direct și de a pune umărul la transformarea Romaero într-o companie-model.

„Nu e vorba de politică, nu ne știam înainte, e vorba de profesioniști care vor să facă treabă. În curând vom formaliza această colaborare și vă voi ține la curent”, anunța atunci ministrul.

Anunțul privind viitoarea posibilă numire a lui Cătălin Prunariu fost făcut de ministrul Radu Miruță în cadrul conferinței de presă din 22 august în care a lansat o platformă unde cei interesați de poziții în companiile de stat controlate de instituție să își poată depune CV-ul, fără însă să fie menționată funcția pentru care se aplică.

Ministrul Economiei a declarat atunci că își dorește și face zilnic demersuri pentru a aduce compania strategică Romaero, aflată în insolvență, în activitate. Declarațiile au fost făcute la întrebarea reporterului Mediafax, joi, într-o conferință de presă în care a lăsat să se înțeleagă că vrea să îl numească pe Cătălin Prunariu în funcția de administrator special la această companie.

La un pas să plătească despăgubiri de 17 milioane de dolari

Conform celor mai recente rezultate financiare oficiale, publicate pe 2 septembrie pe BVB, în primele șase luni ale anului 2025, ROMAERO a înregistrat un profit net de 2.519.830 lei, față de pierderea de 24.777.920 de lei din primul semestru din 2024.

Cifra de afaceri a crescut cu 56,59% față de 30 iunie 2024, de la 23.306.035 la 36.493.819 de lei.

Romaero activează în două domenii economice: servicii de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și respectiv producție industrială de aerostructuri și componente ale acestora.

Compania a anunțat oficial, pe 18 ianuarie 2024, la Bursa de Valori București, că a intrat în insolvență, după ce Tribunalul București a admis cererea privind deschiderea procedurii, înregistrată propriu-zis pe 27 decembrie 2023, după ce intenția fusese făcută publică pe 22 decembrie 2023.

Compania a avut, în 2022, o pierdere netă de 53,8 milioane de lei, după ce în anul precedent avusese un rezultat negativ de aproape 63 de milioane, conform raportului anual pe 2022, publicat în luna aprilie 2023 pe site-ul Bursei de Valori București.

În prezent, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este creditorul principal al companiei, după intrarea în insolvență.

La începutul lunii iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul înaintat de compania Romaero, acum aflată în insolvență, față de decizia Curții de Apel București, care o obligase să îi plătească omului de afaceri Cristian Sindie despăgubiri de 17 milioane de dolari pentru perioada în care acesta nu a putut beneficia de avionul care ajunsese în hangarul acesteia pentru a fi renovat, în urmă cu 17 ani. Decizia a fost casată de ICCJ și trimisă instanței inferioare spre rejudecare.