Cătălin Prunariu, propus administrator special la Romaero. Condițiile pe care i le-a pus pilotul ministrului Economiei înainte de a accepta oferta

Potrivit oficialilor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ministrul Radu Miruță a solicitat convocarea AGA și a propus să se voteze revocarea administratorului special și desemnarea unui alt candidat în această funcție, în persoana lui Cătălin Prunariu. Informațiile sunt incluse în solicitarea de convocare a AGA, și în convocatorul propriu zi, publicate și pe site-ul Bursei de Valori București, care nu include însă numele lui Cătălin Prunariu. AGA a fost convocată pentru data de 5 octombrie, iar ulterior votului, care nu ar trebui să aducă suprize, Cătălin Prunariu va fi numit în funcție și își va prelua mandatul.

„Nu există niciun fel de impediment sau incompatibilitate”

Cătălin Prunariu, în prezent pilon și director de zbor la Tarom, a declarat pentru Mediafax că a acceptat, cu două condiții, propunerea ministrului Economiei pentru funcția de administrator special la Romaero.

„Am acceptat propunerea domnului ministru, care m-a întrebat dacă doresc să preiau această sarcină mai dificilă și în anumite condiții am considerat că se poate, putem să colaborăm și am acceptat, condițiile fiind: fără interferențe politice de niciun fel în activitatea mea și să pot să-mi desfășor în continuare jobul principal”, a declarat Cătălin Prunariu pentru Mediafax.

Potrivit acestuia, poziția de administratorul special este „un fel de consiliu de administrație, dintr-un singur om, cu niște atribuții un pic mai elevate față de un consiliu de administrație”, care este implicat, alături de administratorul judiciar și Consiliul Creditorilor, în gestionarea unei companii aflate în insolvență.

Cătălin Prunariu a confirmat astfel că, și dacă/după ce va fi votat și numit în funcție, va continua să zboare pe cursele TAROM.

„Jobul meu principal este acela de pilot și nu numai de pilot, sunt și director de zbor la compania TAROM. Și juriștii cu care ne-am consultat au considerat că nu există niciun fel de impediment sau incompatibilitate”, a precizat Cătălin Prunariu.

Actualul pilot și director de zbor a confirmat astfel informațiile neoficiale ale reporterului Gândul din ultimele săptămâni, privind propunerea făcută de ministrul Economiei.

„În principiu, cam toată lumea a stat și a analizat cumpătat. Am avut, de când s-a înaintat prima propunere, am avut o săptămână până când am arătat interes. După aceea am mai fost încă două săptămâni în care fiecare și-a făcut temele. Concluzia a fost că nu există vreun impediment pentru acest lucru”, a spus Cătălin Prunariu.

În prima fază, Cătălin Prunariu va urmări îndeplinirea actualului plan, urmând ca pe măsură ce activitatea se dezvoltă să participe și la deciziile strategice din viitor.

„Există un plan semestrial pe care îl de administratorul special cu privire la situația companiei și există un plan pe care deja l-au lucrat în cadrul Romero împreună cu administratorul judiciar, cu directorul general, cu actualul administrator special, un plan de eșalonare și de restructurare a companiei. Deci, practic acest plan este cumva aproape finalizat. Intervenția mea va fi minimală, mai degrabă trebuie să urmăresc că se respectă pașii din acest plan și că ei sunt în conformitate cu interesul statului, deci să nu devieze de la traseu activitate. Cam asta este rolul meu în momentul de față”, a spus actualul pilot și director de zbor la TAROM.

„Ulterior da, există posibilitatea să se dezvolte și pe alte planuri activitate și atunci voi participa activ și la aceste decizii strategice. Dar acum prioritatea numărul unu este stabilizare a companiei și redresarea ei pentru a-și menține profitul că în semestrul unul a înregistrat profit, dar trebuie optimizată și mai departe activitatea astfel încât să ajungă și pe profit din activitatea e principală, activitatea de reparații și de construcții de sub ansamblu”, a conchis Cătălin Prunariu.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului controlează Romaero, la care deține pachetul majoritar – 56,71% din capitalul social, respectiv 3.940.337 actiuni.

Mai concret, solicitarea de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMAERO S.A. a fost solicitată pe 29 august, conform informării la bursă făcută de EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala Bucuresti, în calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. „în insolvență”, ședință care să includă pe ordinea de zi:

Revocarea domnului Ionel-Daniel Butunoi din calitatea de administrator special al Societății ROMAERO S.A., în insolvență.

Desemnarea unui nou administrator special al Societății ROMAERO S.A., „în insolvență”

Traseul numirii

Cu o zi înainte, pe 28 august, Radu Miruță a postat pe contul de Facebook un clip video filmat la Romaero, în care apărea și Cătălin Prunariu și căruia îi mulțumea că a acceptat provocarea de a se implica direct și de a pune umărul la transformarea Romaero într-o companie-model.

„Nu e vorba de politică, nu ne știam înainte, e vorba de profesioniști care vor să facă treabă. În curând vom formaliza această colaborare și vă voi ține la curent”, anunța atunci ministrul.

Anunțul privind viitoarea posibilă numire a lui Cătălin Prunariu fost făcut de ministrul Radu Miruță în cadrul conferinței de presă din 22 august în care a lansat o platformă unde cei interesați de poziții în companiile de stat controlate de instiituție să își poată depune CV-ul, fără însă să fie menționată funcția pentru care se aplică.

Ministrul Economiei a declarat atunci că își dorește și face zilnic demersuri pentru a aduce compania strategică Romaero, aflată în insolvență, în activitate. Declarațiile au fost făcute la întrebarea reporterului Mediafax, joi, într-o conferință de presă în care a lăsat să se înțeleagă că vrea să îl numească pe Cătălin Prunariu în funcția de administrator special la această companie.

„Consiliile de administrație, conform legii, sunt ca un puzzle, care trebuie să îndeplinească foarte multe condiții: funcționar public n-are voie decât unu, trebuie să fie auditor, trebuie să fie reprezentare de gen. Și atunci componenta e foarte complicat de cuplat. Nu poate omul să spună că vrea pentru auditor, pentru administrator special la Romaero, ci poate că vrea să își exprime intenția de a se implica într-o astfel de companie și cel puțin capacitatea de a verifica un CV o avem și noi”, a spus Radu Miruță.

În acest context, ministrul a menționat cazul lui Cătălin Prunariu, care a acceptat invitația ministrului, nu a transmis un CV.

„Și uite că am mi-ați adus aminte de un exemplu foarte bun. După ce am pornit o astfel de situație, unul dintre oamenii foarte apreciați în România a decis să se alăture și va fi responsabil de o astfel de companie. Este vorba de Cătălin Prunariu, celebrul aviator și om cu experiență în aviație, care va avea grijă ca ce se întâmplă prin companiile de aviație din România să nu se mai spună că se întâmplă pentru că vor unii, ci să se întâmple în interesul acestor companii. Și ca el sunt sigur că vor fi mulți”, a detaliat ministrul.

„Sunt din categoria celor care îmi doresc ca Romaero să ajung înapoi în activitate”

Ministrul Economiei a declarat, la conferința din august, la întrebarea Mediafax, că va face tot posibilul să readucă Romaero în activitatea cu toate motoarele pornite.

„Eu cred că o parte a statului român sau a oamenilor influenți din statul român își dorește ca Romaero să ajungă în faliment pentru cele 35 de hectare pe care le are de teren la drumul național. Eu sunt din categoria celor care îmi doresc ca Romaero să ajung înapoi în activitate și fac demersuri în fiecare zi pentru asta”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a detaliat că s-a întâlnit cu ambasade și alte firme pentru a aduce mai multe contracte pentru compania strategică.

„Romaero are niște platforme cu niște hangare, unde se pot face reparații și unde se poate obține plus valoare mai mult decât banii de închiriere și de spectacol. Are (contracte – n.r.) cu câteva companii. Uitându-mă pe aceste contracte, mie mi se pare că se poate mult, mai mult decât se întâmplă. Nu poți doar să închiriezi un hangar, hangarul 5, dacă nu mă înșel, numărul are capacitate destul de rară în Europa de a vopsi avioane. Este închiriat doar ca depozit. E mult mai eficient să-l închiriez pentru a se și întâmpla acțiunea acolo, a o face cu oamenii tăi, a lua bani mai mulți din prestarea acestui serviciu. E loc de business la Romaero. Și sunt foarte preocupat să nu văd când mă duc la Otopeni blocuri, ci să văd alte avioane și activitate”, a afirmat Radu Miruță.

La un pas să plătească despăgubiri de 17 milioane de dolari

Conform celor mai recente rezultate financiare oficiale, publicate pe 2 septembrie pe BVB, în primele șase luni ale anului 2025, ROMAERO a înregistrat un profit net de 2.519.830 lei, față de pierderea de 24.777.920 de lei din primul semetru din 2024.

Cifra de afaceri a crescut cu 56,59% față de 30 iunie 2024, de la 23.306.035 la 36.493.819 de lei.

Romaero activează în două domenii economice: servicii de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și respectiv producție industrială de aerostructuri și componente ale acestora.

Compania a anunțat oficial, pe 18 ianuarie 2024, la Bursa de Valori București, că a intrat în insolvență, după ce Tribunalul București a admis cererea privind deschiderea procedurii, înregistrată propriu-zis pe 27 decembrie 2023, după ce intenția fusese făcută publică pe 22 decembrie 2023.

Compania, la care a avut, în 2022, o pierdere netă de 53,8 milioane de lei, după ce în anul precedent, avusese un rezultat negativ de aproape 63 de milioane, conform raportului anual pe 2022, publicat în luna aprilie 2023 pe site-ul Bursei de Valori București.

În prezent, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este creditorul principal al companiei, după intrarea în insolvență.

La începutul lunii iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul înaintat de compania Romaero, acum aflată în insolvență, față de decizia Curții de Apel București, care o obligase să îi plătească omului de afaceri Cristian Sindie despăgubiri de 17 milioane de dolari pentru perioada în care acesta nu a putut beneficia de avionul care ajunsese în hangarul acesteia pentru a fi renovat, în urmă cu 17 ani. Decizia a fost casată de ICCJ și trimisă instanței inferioare spre rejudecar, potrivit Gândul.