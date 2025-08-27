Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii – peste 2.000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00”, au anunţat miercuri reprezentanţii Ministerului Economiei.

Conform acestora, volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare.

„De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite”, adaugă aceştia.

Ministrul Economiei Radu Miruţă a lansat un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituţiei.

Ministerul a pus la dispoziţie un mecanism simplu pe site-ul instituţiei unde specialiştii din România îşi pot încărca CV-urile pentru a candida la funcţii de conducere sau administratori speciali în companiile de stat. Este vorba de un formular simplu, unde cei intersaţi îşi introduc datele personale – nume, prenume, număr de telefon şi e-mail şi încarcă un CV. Înscrierea pe platformă nu se face direct pentru o anumită companie, deoarece sunt anumite criterii stabilite prin lege privind componenţa consiliilor de administraţie, a transmis săptămâna trecută Ministerul Economiei.