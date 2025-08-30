Numărul pasagerilor tranportați de avioanele operate de Wizz Air din și în România ar urma să ajungă la 15 – 16 milioane în creștere de la cele 12 – 13 milioane de persoane care au ales să zboare cu compania low—cost în 2024, estimeză Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, care gestionează inclusiv piața din România. Potrivit acestuia, fluxul clienților de pe piața locală este puțin, spre deloc influențat de măsurile de consolidare fiscală sau de creșterea inflației, atât timp când există dorința de a călători, dar fiind că oferta de preț este mult mai mică decât a companiilor aviatice clasice.

Șeful Wizz Air Malta, care are sub umbrela sa România și alte cinci piețe – Italia, Austria, Albania, Slovacia și Moldova – a fost prezent sâmbătă în standul Wizz Air de la Bucharest International Air Show 2025. Cu ocazia evenimentului de amploare de pe platforma Aeroportului Internațional București-Băneasa – Aurel Vlaicu, unde reprezentații companiei interaționează cu iubitorii de aviație și aspiranții la profesia de pilot, la Hangarul 5, inclusiv duminică, începând cu ora 09:00, cu intrare liberă.

Wizz Air este în prezent principalul operator low-cost din România, piață pe care a intrat în iulie 2006. Prima sa bază operațională a fost stabilită, în iunie 2007, pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu în București, și a doua la Cluj-Napoca, în mai 2008.

În prezent, compania aeriană are disponibile 228 de rute de la 13 aeroporturi din România la vânzare pentru sezonul de iarnă, conectând pasagerii la 85 de destinații din 27 de țări.

La nivel global, Wizz Air operează o flotă de 240 de aeronave Airbus A320 și A321, respectiv aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri și aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.

La nivel global, Wizz Air, listată la Bursa de Valori din Londra, a transportat 62,8 milioane de pasageri în 2024, potrivit datelor companiei.

„Profilul pasagerilor evoluează, merge strâns legat de creșterea economică”

Reporter: Cum arată fluxuul actual de pasageri al Wizz Air și câți pasageri vă așteptați să transportați până la finalul anului?

Mauro Peneda: România este cea mai importantă piață a noastră. Am progresat foarte bine în ultimii ani. Acum avem un total de 38 de aeronave, combinând cele șapte baze ale noastre actuale. Și am anunțat deja și suntem pe cale să lansăm încă patru aeronave și să deschidem încă o bază, care este Suceava. Așadar, până la Crăciun vom avea un total de 42 de aeronave cu baza în România. Aceasta este de departe cea mai mare piață a Wizz Air și ne așteptăm ca până la sfârșitul anului să fi transportat între 15 și 16 milioane de pasageri. Deci, aceasta este o evoluție excelentă dacă ne comparăm cu anul trecut, care a fost de aproximativ 12 până la 13 milioane.

Reporter: Care este diferența față de momentul intrării pe piață?

Mauro Peneda: România este atât de înrădăcinată în ADN-ul Wizz încât evoluția noastră ca și companie este comparabilă cu evoluția economică a țării. Deci, ceea ce vedem este că profilul pasagerilor evoluează, merge strâns legat de creșterea economică. Așadar, am început în mare parte, acum 19 ani, când ne-am lansat operațiunile în România, vizând practic fluxurile de migrație. Ajutam diaspora românească să ajungă în locurile unde dorea să trăiască și să muncească, apoi să o aducem înapoi, să-și aducă familiile acolo și așa mai departe. Pe măsură ce am evoluat, observăm o cerere tot mai mare a apetitului pentru călătoriile de agrement, deoarece vedem o creștere a clasei de mijloc, ceea ce este fantastic pentru noi, ne obligă să ne diversificăm rețeaua de destinații pentru a satisface acea piață, și ceea ce este, de asemenea, minunat este că vedem un trafic turistic bidirecțional.

Așadar, din ce în ce mai mult, România se poziționează ca o destinație pentru turiști, cu aceste regiuni frumoase precum Transilvania, unul dintre cele mai populare locuri pe care le avem în acest moment. Vedem această evoluție și, cu siguranță, nu ne oprim aici. Deci, 42 de aeronave până la Crăciun, și vom vedea anul viitor ce mai avem.

Reporter: Așadar, în primii ani cei mai mulți pasageri erau migranții, iar acum sunt predominanți turiștii, oamenii de afaceri?

Mauro Peneda: Absolut, deci vedem această schimbare și vedem o combinație foarte sănătoasă a tuturor tipurilor de fluxuri de trafic și, din moment ce oferim această rețea, aș spune, imbatabilă în și dinspre România, suntem capabili să accesăm toate aceste piețe și cred că suntem suficient de diversificați în propunerea noastră comercială încât să avem o ofertă pentru fiecare profil de pasager din țară.

Reporter: Discutând despre contextul economic, ați aflat de espre măsurile din România pentru consolidarea fiscală și ne așteptăm la o inflație ridicată la sfârșitul anului. Vă așteptați ca planurile dumneavoastră de afaceri să fie ajustate în funcție de aceste evoluții: consecință? Vă așteptați să aveți încasări mai mici și ca numărul de pasageri să scadă?

Mauro Peneda: Cred că, fiind ULCCC (Ultra Low-Cost Carrier – o companie aeriană cu costuri foarte mici – n.r), suntem puțin, aș spune, mai detașați de această sensibilitate fiscală decât ar fi transportatorii tradiționali. Avem avantajul competitiv de a avea cea mai mică structură de costuri și așa ne construim afacerea. Suntem cei mai eficienți din punct de vedere al costurilor, ceea ce ne permite să oferim cele mai mici prețuri posibile pentru bilete și asta stimulează traficul, ceea ce ne face ca, atâta timp cât există nevoie de călătorie, să avem cel mai competitiv bilet de oferit. Așadar, vom fi întotdeauna opțiunea preferată. Cred că transportatorii tradiționali sunt mai expuși la aceste fenomene decât noi, deoarece acest lucru nu va schimba nevoia fundamentală sau dorința de a călători. Iar oferirea unor bilete atât de ieftine ne face puțin mai imuni la aceste cicluri.

Reporter: În ceea ce privește transportatorii tradiționali, știm că Tarom a părăsit baza din Londra și Wizz Air a deschis noi rute către Londra, din câte îmi amintesc. Aveți o estimare a numărului de pasageri pe care i-ati atras de de la Tarom?

Mauro Peneda: Nu, este foarte dificil, deoarece, din moment ce stimulăm traficul nostru, este greu de spus care dintre pasagerii noștri provin de la alți transportatori sau reprezintă cerere nouă, deoarece creăm constant cerere nouă oferind conectivitate punct-la-punct și acele prețuri ieftine pe care vi le menționasem. Deci este destul de greu de identificat exact de unde provin. Dar vă pot confirma absolut că Londra este o piață foarte puternică pentru noi. Practic, conectăm, aș spune, toate, dacă nu majoritatea, bazelor noastre românești cu Marea Britanie și este una dintre destinațiile preferate ale românilor. Marea Britanie, Germania, Italia, acestea sunt cele mai puternice piețe la care ne conectăm din tot felul de motive, vă spuneam. Este un punct pentru diaspora, dar este și un punct de origine a traficului care își dorește să facă turism aici, și avem toate aceste fluxuri de prieteni și familie în vizită pe care le acoperim foarte bine.

Reporter: Apropo de fluxuri – și poate aceasta este o întrebare la care este dificil de răspuns: Chiar acum, în timp ce vorbim, știți câte aeronave zboară la nivel global sau către sau dinspre România și câți pasageri sunt în aeronavele dumneavoastră în timpul interviului?

Mauro Peneda: Uau, da! Pe vremuri eram în camera de control operațional și puteam face două clicuri și aflam răspunsul, dar să încerc. Gândiți-vă așa: astăzi operăm puțin peste 1.000 de zboruri pe zi în total. OK. Deci pleacă și aterizează 1.000 de aeronave Wizz Air. Fiecare dintre ele are, în medie, între 200 și 220 de pasageri, 239 este numărul maxim de pasageri pe care îi transportăm. Aș spune că în fiecare oră transportăm poate 10.000 de pasageri, mai mul sau mai puțin, în fiecare oră, la nivel global.

Reporter: Și în România?

Mauro Peneda: Aș spune că poate 30% din rețeaua noastră atinge România în orice moment, 25-30%. Aș spune, poate 2.000 până la 3.000 de pasageri în fiecare oră, în și dinspre România.

Reporter: Vara este cel mai aglomerat sezon al industriei aviatice până acum nu am auzit de multe avioane care să întârzie foarte mult anul acesta, ceea ce este un lucru bun, e aproape sfârșitul lunii august. Aveți o comparație cu cel mai aglomerat sezon de anul trecut? Cu câte ore sau câte avioane au întârziat, câți pasageri au întârziat?

Mauro Peneda: Unul dintre principalele noastre criterii de măsurare este, desigur, finalizarea zborurilor, câte dintre zboruri au fost anulate, iar noi suntem la 99,7%. Deci aceasta este de fapt o cifră foarte bună, foarte bună: 0,3 din 100, deci trei zboruri pentru fiecare o mie de zboruri. Și să fim foarte clari, ne-am anulat, ne-am suspendat operațiunile către Israel pentru o perioadă destul de lungă. Așadar, majoritatea zborurilor pe care le-am anulat anul acesta au fost operațiuni din Tel Aviv. Practic, nu le-am anulat din motive operaționale. Mai facem măsurători în funcție de performanța de punctualitate, la standardul 15, adică câte zboruri au întârziat exact sau până la 15 minute, ceea ce cred că este destul de inacceptabil și este un standard al industriei și stam cu 17% mai bine decât anul trecut.

Reporter: Și procentul general din acest an?

Mauro Peneda: Așadar, suntem acum, dacă nu mă înșel, la 70% zboruri la timp. Și apoi, bineînțeles, cele care nu sunt la timp, așa cum spuenai, nu sunt la fel de grave ca anul trecut. Deci este nevoie de un sat întreg, bine? Este nevoie de un sat întreg pentru a pune cap la cap această ecuație. Noi, cei de la Wizz, am depus o cantitate imensă de muncă și investiții în tehnologii care ne susțin operațiunile. De la software bazat pe inteligență artificială care ne ajută să luăm deciziile operaționale, la investiții în mentenanță, piese de schimb, echipajul adecvat, echipajul de rezervă. Am investit în toate aceste lucruri, dar dacă nu ar fi fost și părțile interesate din jurul nostru care își fac treaba – controlul traficului aerian ar fi fost mult mai bun decât a fost anul trecut, trebuie să le acordăm și laude pentru asta. Am avut câteva greve…

Reporter: …dar nu ca anul trecut…

Mauro Peneda: Din fericire, nu. Ceea ce cred că ne spune că sectorul vrea să livreze. Sectorul vrea să fie unit și să livreze clienților. Afacerea noastră este transportul oamenilor de la A la B la timp. Asta vrem să facem, eficient, fiabil. Și cred că Wizz Air se află astăzi într-un moment operațional de care este mândru să poată oferi un serviciu clienți foarte fiabil, o experiență simplă, fără probleme și, într-adevăr, tu, ca și client, poți accesa wizzair.com, să-ți cumperi călătoria, să-ți planifici călătoria, știind că ai un partener de încredere care te va duce acolo.

Reporter: Și ultima întrebare referitoare la revizia motoarelor, la inițiativa producătorului, care mai este situația? Câte dintre avioane voastre mai sunt blocate la sol?

Mauro Peneda: Este într-adevăr o situație foarte complexă, care merge în direcția corectă, dar este o călătorie foarte lungă. În prezent, avem încă 36 dintre aeronavele noastre parcate fără motoare. Așadar, acestea așteaptă, doar ca acest flux de aprovizionare să se termine, undeva aceste motoare trebuie să treacă prin niște inspecții, la decizia producătorului, iar apoi se întorc. Dar există o coadă, există o coadă în fața atelierelor pentru ca acest lucru să se întâmple. Așa că tot ce putem face este să așteptăm.

Reporter: Când se termină acest proces?

Mauro Peneda: În anul fiscal 2027, așa că ne așteptăm la o călătorie de aproximativ doi ani pentru ca acest flux să treacă prin sistem. Cred că mesajul important este: anul trecut, acest lucru ne-a făcut să stagnăm aproape, în sensul că am crescut doar puțin. Aceea mică creștere a fost de fapt deja un mesaj foarte pozitiv, pentru că aveam cel mult aproape 50 de aeronave parcate. Dar ne-am întors pe o traiectorie de creștere puternică, deoarece avem cel mai puternic și mai mare portofoliu de comenzi de pe piață. Așadar, Airbus continuă să ne livreze noile sale aeronave. Unele dintre aceste componente ale aeronavelor blocate revin.

Deci suntem pregătiți pentru o creștere foarte semnificativă în acest an. Așadar, indiferent de acele probleme cu motoarele, care au impact în principal asupra situației noastre financiare, dar operațional și comercial, suntem pe o cale de creștere. Deci asta nu ne mai ține pe loc atât de mult pe cât a făcut-o în trecut. De aceea putem da aceste vești bune, atât în ceea ce privește lansările deja făcute și cele care urmează , nouă aeronave noi în România, o nouă bază, consolidând piețele unde, din cauza situației motoarelor, a trebuit să rămânem la o un nivel foarte moderat, așa că aveam o singură aeronavă la Craiova și o singură aeronavă la Sibiu.

Acum am adăugat un al doilea avion, vom adăuga un al treilea la Timișoara, vom redeschide imediat Suceava cu două aeronave, am adăugat două aeronave la Otopeni, am deschis Băneasa cu unul și deja adăugăm încă unul. Deci, aceasta nu sună ca o companie care este ținută pe loc. Aceasta pare a fi o companie care înflorește și prosperă cu adevărat pe piața românească, cu o poziție de lider puternică de 52% din cota de piață, ceea ce ne face foarte mândri și ne dorim mai mult.

Reporter: Și ponderea României în operațiunile dumneavoastră generale, ați spus că este de 30%, da?

Mauro Peneda: Ei bine, sunt 42 de aeronave cu bază dintr-o flotă totală de 241, excluzând cele parcate, deci 42 din 200, asta înseamnă cam 30%. Și nu uitați că nu operăm doar aeronave cu bază în România, ci și aeronavele cu bază în Marea Britanie care zboară spre Brașov, așa că avem restul rețelei conectată și la România. Așa că, în practică, avem 42 de aeronave cu baza ân România, dar operăm echivalentul a 60 de aeronave. Deci, România este de departe cea mai strategică piață a noastră.

Și, îmi pare rău, nu vă pot lăsa să plec fără să subliniez că evenimentul de astăzi, de fapt, nu este despre rețeaua noastră comercială, ci despre recrutare. Așadar, suntem foarte mândri să fim aici, la Airshow, pentru a prezenta brandul, pentru a-l consolida și pentru a-l face vizibil pentru acești tineri pe care îi puteți vedea, care vor să afle mai multe, vor să știe cum pot deveni parte a echipei. Așadar, românii nu sunt doar pasagerii noștri principali, ci și principalii noștri angajați. Din aproximativ 9.000 de persoane din Wizz Air Group, 1.600 sunt români. Și ne așteptăm ca anul acesta, între însoțitorul de cabină și echipajul de zbor, să angajăm aproximativ 500 de membri ai echipajului în plus, doar în România. Văd constant fețe noi românești și la birou. Organizația are un ADN românesc profund dezvoltat. Acesta este un eveniment extern în cadrul căruia dorim ca populația generală să fie interesată și să își depună candidatura ca să lucreze pentru noi.

Dar chiar și în interiorul companiei avem programe interne pentru a deveni piloți. Avem un program adresat în mod specific publicului feminin, numit She Can Fly. Avem programul Cabin to pilot și suntem pe cale să lansăm și un program Office to pilot. Așadar, oricine dorește să exploreze o carieră în aviație, în pilotarea unei aeronave, care este practic scopul acestui eveniment, vrem cu adevărat să oferim aceste oportunități.

Reporter: Apropo de oportunități, care sunt planurile dumneavoastră cu privire la sfârșitul războiului în Ucraina?

Mauro Peneda: Acesta a fost evident un eveniment geopolitic trist și sfâșietor, care ne-a afectat enorm. Abia începusem și creșteam foarte mult în Ucraina când, din păcate, a început acest conflict. Suntem pregătiți, suntem mândri să credem că suntem cei mai pregătiți să ne întoarcem în regiune. De îndată ce va exista o stabilizare clară a regiunii, suntem absolut pregătiți și ne vom întoarce imediat. Așadar, avem mari speranțe și vrem să aducem modelul ULCC, vrem să oferim aviație civilă acestor oameni care ne-au primit deja înainte și ne dorim într-adevăr, cu adevărat să ne întoarcem.