Zborul Wizz Air Cluj-Catania, redirecționat spre Palermo din cauza vremii. Pasagerii acuză lipsa sprijinului după aterizare

Zborul Wizz Air W4 3327, care trebuia să ajungă marți seară în Catania, a fost redirecționat spre Palermo, după ce condițiile meteo din sudul Italiei au împiedicat aterizarea în siguranță. Potrivit platformei de monitorizare Trip.com, cursa figurează oficial ca redirecționată, confirmând modificarea de rută cauzată de furtunile din zona Siciliei.

Mai mulți pasageri au povestit că zborul s-a transformat într-o experiență de coșmar, din cauza turbulențelor foarte puternice întâmpinate în apropierea aeroportului din Catania.

Panică la bord și haos după aterizare

„A fost groaznic! La aterizare, avionul se mișca violent în toate direcțiile, ziceai că eram băgați într-un blender. Lumea plângea, mulți au făcut atacuri de panică, iar stewardesele țipau. Am crezut sincer că se prăbușește avionul”, a relatat un pasager clujean aflat la bord publicației locale E fain la Cluj.

După mai multe încercări eșuate de a coborî la Catania, aeronava a fost deviată spre Palermo, unde a aterizat în siguranță. Dar experiența dificilă a continuat și după sosire, potrivit pasagerilor: „Ne-au lăsat să așteptăm în aeroport ore întregi, fără informații clare și fără ajutor. Wizz Air a trimis doar un singur autocar, care s-a umplut imediat. Ceilalți au rămas pe loc. Oamenii s-au pus în fața autocarului și au spus că nu-l lasă să plece până nu trimit altul”.

Sudul Italiei, în alertă din cauza vremii

Incidentul ridică din nou întrebări legate de modul în care companiile aeriene gestionează situațiile neprevăzute și oferă sprijin pasagerilor, având în vedere condițiile meteo tot mai instabile din sudul Italiei, unde furtunile de sezon afectează frecvent traficul aerian. În ultimele zile, autoritățile italiene au emis mai multe avertizări de cod portocaliu pentru zonele de coastă ale Siciliei, inclusiv Catania și Palermo.

Vremea severă nu ține de companiile aeriene

Pasagerii spun că vor depune plângeri oficiale și că se așteaptă la despăgubiri pentru experiența trăită, atât pentru orele de întârziere, cât și pentru lipsa de asistență la sol.

Potrivit legislației europene privind drepturile pasagerilor aerieni, companiile nu sunt obligate să acorde despăgubiri financiare atunci când întârzierile sau redirecționările sunt provocate de condiții meteorologice extreme ori de alte circumstanțe independente de voința lor. În astfel de situații, operatorii trebuie însă să ofere pasagerilor asistență minimă până la reluarea zborului – hrană, băuturi, informare și, dacă este cazul, cazare și transport.